Polski zespół wygrał Ligę Mistrzyń! Piąty raz w historii

KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg pokonał w półfinale po dogrywce TTC Berlin Eastside. Zespół trenera Zbigniewa Nęcka wystąpił w najmocniejszym składzie z Chinką Zhuojia He, Niemką Ying Han oraz Monakijką Xiaoxin Yang i zrewanżował się rywalkom za zeszłoroczną porażkę.

Z kolei Metz TT wygrało w półfinale z hiszpańskim zespołem UCAM Cartagena T.M 3:1. Niedzielne starcie z drużyną z Tarnobrzega było trzecim bezpośrednim w obecnym sezonie.

- Jesteśmy lekkim faworytem, bo wszyscy co mnie znają, wiedzą, że ja nigdy nie "biłem piany". Przed nami mecz, który trzeba wygrać - przyznał trener Nęcek, cytowany przez PAP.

Tenisistki stołowe KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg pokonały w niedzielnym finale Ligi Mistrzyń francuskie Metz TT 3:0.

Już w pierwszym meczu Ying Han pokazała siłę i pewnie wygrała z Haną Godą 3:1. Rywalka postawiła bardzo wysoko poprzeczkę i triumfowała w pierwszej partii wysoko 11:4. Kolejne dwie przegrała różnicą dwóch punktów. Dopiero w kolejnej Han już zdecydowanie dominowała.

Następnie imponująco zaprezentowała się Zhuojia He, która nie dała szans Adinie Diaconu. Ich rywalizacja również zaskoczyła się wynikiem 3:1.

Szansę na przypieczętowanie tytułu Ligi Mistrzyń miała Xiaoxin Yang. Monakijka, podobnie jak pozostałe koleżanki, była skoncentrowana, zmotywowana i skuteczna. Ostatecznie wygrała 3:1 i dzięki temu polski zespół mógł świętować trofeum.

KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg wygrał LM w latach 2019, 2022, 2023 i 2024. Srebro zdobył w latach 2016 i 2017 oraz brąz w 2014, 2018 i 2025 roku. Raz rozgrywki nie zostały dokończone z powodu pandemii, zaś w jednej edycji KTS nie startował (także w czasie koronawirusa).

Triumfatorki Champions League po raz pierwszy zostały wyłonione w Final Four, wcześniej obowiązywał system pucharowy od ćwierćfinału do finału (mecz i rewanż). Turniej po raz pierwszy w historii rozgrywany był w Polsce.

KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg - Metz TT 3:0

Wyniki gier:

Ying Han - Hana Goda 3:1

Zhuojia He - Adina Diaconu 3:1

Xiaoxin Yang - Mariia Tailakova 3:1

HP, PAP