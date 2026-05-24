Poznaliśmy końcowe rozstrzygnięcia w Premier League. Spadek drużyny Polaka

Już wcześniej spadkowiczami zostali Wolverhampton Wanderers i Burnley, ale do samego końca nie było wiadomo, kto jeszcze opuści elitę. West Ham (Fabiańskiego nie było w kadrze) musiał pokonać przed własną publicznością Leeds oraz liczyć na porażkę Tottenhamu Hotspur u siebie z Evertonem.

Ostatecznie „Młoty” ze swojego zadania wywiązały się bez zarzutu, ale w północnym Londynie Tottenham wygrał 1:0 i zapewnił sobie utrzymanie. Nie pomógł nawet szkocki trener Evertonu David Moyes, który nie ukrywał, że postara się wesprzeć West Ham, swój były klub, w walce o utrzymanie.

Mistrzostwo Anglii już wcześniej zapewnił sobie Arsenal, który na zakończenie sezonu pokonał na stadionie rywala Crystal Palace 2:1. W sobotę „Kanonierzy” rozegrają jeszcze jeden ważny mecz - zmierzą się w Budapeszcie z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów.

Jak zwykle, w ostatniej kolejce wielu piłkarzy i trenerów żegnało się ze swoimi klubami, a w tym sezonie na pierwszy plan wysuwają się Salah i Guardiola. Egipcjanin to trzeci najlepszy strzelec w historii Liverpoolu - 257 goli. Poprowadził „The Reds” m.in. do dwóch tytułów mistrza Anglii i triumfu w Lidze Mistrzów. W niedzielę miał asystę w spotkaniu z Brentfordem (1:1).

Z kolei porażką pożegnał się z kibicami szkoleniowiec Manchesteru City Guardiola, autor największych w historii sukcesów tego klubu, w tym triumfu w Lidze Mistrzów. Jego podopieczni ulegli u siebie triumfatorowi Ligi Europy Aston Villi 1:2. W drużynie gości całą drugą połowę rozegrał Matty Cash.

W innym spotkaniu Manchester United, który zakończył sezon na trzecim miejscu, pokonał na wyjeździe Brighton & Hove Albion 3:0. Przy jednym z goli gości asystował Portugalczyk Bruno Fernandes. W tym sezonie tych decydujących dograń miał 21 i jest samodzielnym rekordzistą Premier League. Dotychczas dzielił to miano z Franuzem Thierrym Henrym (Arsenal Londyn w sezonie 2002/03) i Belgiem Kevinem De Bruynem (Manchester City, 2019/20).

Do elity w przyszłym sezonie dołączą Coventry, Ipswich Town i Hull City.

Jeśli chodzi o angielskie kluby, w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów zagrają Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa i Liverpool. O Ligę Europy powalczą Bournemouth i Sunderland, natomiast o triumf w Lidze Konferencji - Brighton.



W Lidze Europy może zagrać także Crystal Palace. Angielski klub musi pokonać w finale Ligi Konferencji ekipę Rayo Vallecano.

Finał Ligi Konferencji Crystal Palace - Rayo Vallecano odbędzie się w środę 27 maja.

BS, PAP