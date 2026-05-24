French Open to jeden z czterech turniejów wielkoszlemowych. Rozgrywany jest jako drugi w sezonie - po Australian Open, a przed Wimbledonem i US Open. Zawody często nazywane są Roland Garros. To na cześć bohatera I wojny światowej - Rolanda Garrosa. Jego imię noszą paryskie korty.

W 2026 roku w Roland Garros wystartowało aż sześciu Polaków. W zawodach ATP od pierwszej rundy swoje zmagania rozpoczęli Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, z kolei w żeńskiej edycji zawodów w głównej drabince znalazły się Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette oraz Maja Chwalińska.

Tegoroczny turniej Roland Garros rozpoczął się 24 maja i potrwa do niedzieli 7 czerwca. Na paryskich kortach zabrakło jednak Carlosa Alcaraza, który z powodu kontuzji nie mógł wystąpić we Francji.

W zeszłym roku zmagania panów w Paryżu wygrał wspomniany Alcaraz pokonując w finale Jannika Sinnera. Wśród pań najlepsza była natomiast Coco Gauff, która pokonała w finale Arynę Sabalenkę.

