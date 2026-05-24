Roland Garros: Maja Chwalińska - Qinwen Zheng. Relacja live i wynik na żywo

Drabinki rozpoczynającego się w niedzielę French Open rozlosowano w czwartek, ale w piątek po ostatnich meczach kwalifikacji w puste miejsca dolosowano tych, którzy przeszli eliminacje.

24-letnia Chwalińska po raz trzeci w karierze wystąpi w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. Debiutowała w Wimbledonie 2022, w którym dotarła do drugiej rundy. W 2025 zagrała jeden mecz w Australian Open. W światowym rankingu zajmuje 116. miejsce.

Zheng jest w nim obecnie 53., ale była już notowana na czwartej pozycji.

W niedzielę Magdalena Fręch zagra z Rumunką Eleną-Gabrielą Ruse, a Magda Linette z Czeszką Terezą Valentovą. W poniedziałek, oprócz Chwalińskiej, zaprezentuje się dwoje Polaków. Iga Świątek zmierzy się z Australijką Emerson Jones, a Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem. We wtorek Kamil Majchrzak zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.

BS, PAP