Roland Garros: Maja Chwalińska - Qinwen Zheng. Relacja live i wynik na żywo
Maja Chwalińska zagra w poniedziałek z mistrzynią olimpijską z Paryża Chinką Qinwen Zheng w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polska tenisistka do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Drabinki rozpoczynającego się w niedzielę French Open rozlosowano w czwartek, ale w piątek po ostatnich meczach kwalifikacji w puste miejsca dolosowano tych, którzy przeszli eliminacje.
ZOBACZ TAKŻE: Polacy poznali rywali na French Open! Z kim zagrają Świątek i Hurkacz?
24-letnia Chwalińska po raz trzeci w karierze wystąpi w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. Debiutowała w Wimbledonie 2022, w którym dotarła do drugiej rundy. W 2025 zagrała jeden mecz w Australian Open. W światowym rankingu zajmuje 116. miejsce.
Zheng jest w nim obecnie 53., ale była już notowana na czwartej pozycji.
W niedzielę Magdalena Fręch zagra z Rumunką Eleną-Gabrielą Ruse, a Magda Linette z Czeszką Terezą Valentovą. W poniedziałek, oprócz Chwalińskiej, zaprezentuje się dwoje Polaków. Iga Świątek zmierzy się z Australijką Emerson Jones, a Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem. We wtorek Kamil Majchrzak zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Qinwen Zheng na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl