Roland Garros: Maja Chwalińska - Qinwen Zheng. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Maja Chwalińska zagra w poniedziałek z mistrzynią olimpijską z Paryża Chinką Qinwen Zheng w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polska tenisistka do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Drabinki rozpoczynającego się w niedzielę French Open rozlosowano w czwartek, ale w piątek po ostatnich meczach kwalifikacji w puste miejsca dolosowano tych, którzy przeszli eliminacje.

 

24-letnia Chwalińska po raz trzeci w karierze wystąpi w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. Debiutowała w Wimbledonie 2022, w którym dotarła do drugiej rundy. W 2025 zagrała jeden mecz w Australian Open. W światowym rankingu zajmuje 116. miejsce.

 

Zheng jest w nim obecnie 53., ale była już notowana na czwartej pozycji.

 

W niedzielę Magdalena Fręch zagra z Rumunką Eleną-Gabrielą Ruse, a Magda Linette z Czeszką Terezą Valentovą. W poniedziałek, oprócz Chwalińskiej, zaprezentuje się dwoje Polaków. Iga Świątek zmierzy się z Australijką Emerson Jones, a Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem. We wtorek Kamil Majchrzak zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. 

 

BS, PAP
Roland Garros: Chwalińska - Qinwen Zheng. Maja wygra?
