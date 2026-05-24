Rywal Usyka grzmi po kontrowersyjnej decyzji! "To zaprzecza wszelkiej logice"

Sędzia Mark Lyson przerwał pojedynek pod sam koniec 11. rundy. Chwilę wcześniej Ukrainiec posłał rywala "na deski". Holender wrócił do walki, ale zaledwie kilka sekund później arbiter zainterweniował po raz drugi i ogłosił zwycięstwo Usyka. Zrobił to jednak równo z dźwiękiem gongu. Z obozu Holendra natychmiast posypały się głośne protesty.

Zawodnik pochodzący z Bergen op Zoom bardzo ostro ocenił zakończenie tego starcia. W wywiadzie po wyjściu z ringu Verhoeven skomentował pracę arbitra w ringu.

- Sędzia przerwał walkę już po gongu. To zaprzecza wszelkiej logice, dlatego z automatu składamy protest. W chwili interwencji arbitra zachowałem pełny osąd sytuacji. Komisja musi obejrzeć wideo i skasować ten wynik - stwierdził rywal Usyka.

Jeszcze przed wylotem z Afryki opublikował on w swoich mediach społecznościowych kolejny wpis z informacją o kolejnych krokach w celu dojścia sprawiedliwości.

- Nasz zespół wysłał oficjalny protest w drodze na lotnisko. Reguły mają sens tylko wtedy, gdy egzekwujemy je w kluczowych momentach - zaznaczył.

Karty punktowe tylko podsycają złość sztabu Holendra. Przed 11. rundą dwóch arbitrów widziało remis 95:95. Trzeci sędzia typował natomiast przewagę Verhoevena w stosunku 96:94.