Siódmy tytuł w karierze! Polak zwycięzcą turnieju

Pierwszy set był popisem umiejętności 22-latka. Polak oddał rywalowi zaledwie jednego gema. Chorwat pozostawał całkowicie bezradny przy serwisie 313. tenisisty światowego rankingu. Dodatkowo dwukrotnie stracił on własne podanie. Kaśnikowski miał ogromną przewagę, a prowadzenie 5:0 idealnie oddawał przebieg gry. Ostatecznie partia zakończyła się rezultatem 6:1.

Druga odsłona tego meczu również potoczyła się po myśli Polaka. Warszawianin odebrał serwis rywalowi już w pierwszym gemie, a potem pilnował swojej punktowej przewagi. W dziewiątym gemie ponownie zaliczył przełamanie. Ten "break" ustalił rezultat drugiego seta na 6:3.

Dla Kaśnikowskiego to już siódmy singlowy tytuł rangi ITF w karierze. To zarazem jego pierwszy triumf w tym sezonie. W 2025 roku wygrywał w Koszalinie oraz Montrealu. Do grona sukcesów 22-latek ma dopisane dwa zwycięstwa w turniejach rangi Challenger (Oeiras 2024 oraz Poznań 2024).

Maks Kaśnikowski - Noa Vukadin 6:1, 6:3.

