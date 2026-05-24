Siódmy tytuł w karierze! Polak zwycięzcą turnieju

Łukasz OstrowskiTenis

Maks Kaśnikowski zwycięzcą turnieju ITF w Bol. Polak w finale wygrał z reprezentantem gospodarzy Noą Vukadinem 6:1, 6:3. Mecz trwał godzinę i 35 minut. To siódmy tytuł w karierze zawodnika pochodzącego z Warszawy.

Maks Kaśnikowski odbija piłkę tenisową podczas meczu.
fot: PAP
Maks Kaśnikowski

Pierwszy set był popisem umiejętności 22-latka. Polak oddał rywalowi zaledwie jednego gema. Chorwat pozostawał całkowicie bezradny przy serwisie 313. tenisisty światowego rankingu. Dodatkowo dwukrotnie stracił on własne podanie. Kaśnikowski miał ogromną przewagę, a prowadzenie 5:0 idealnie oddawał przebieg gry. Ostatecznie partia zakończyła się rezultatem 6:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szok! Gwiazdor wycofał się z Roland Garros na dzień przed startem

 

Druga odsłona tego meczu również potoczyła się po myśli Polaka. Warszawianin odebrał serwis rywalowi już w pierwszym gemie, a potem pilnował swojej punktowej przewagi. W dziewiątym gemie ponownie zaliczył przełamanie. Ten "break" ustalił rezultat drugiego seta na 6:3.

 

Dla Kaśnikowskiego to już siódmy singlowy tytuł rangi ITF w karierze. To zarazem jego pierwszy triumf w tym sezonie. W 2025 roku wygrywał w Koszalinie oraz Montrealu. Do grona sukcesów 22-latek ma dopisane dwa zwycięstwa w turniejach rangi Challenger (Oeiras 2024 oraz Poznań 2024).

 

Maks Kaśnikowski - Noa Vukadin 6:1, 6:3.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEITFITF W BOLMAKS KAŚNIKOWSKINOA VUKADINTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dlaczego Iga Świątek przegrała z Belindą Bencic? Alicja Rosolska wyjaśnia
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 