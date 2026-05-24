Startuje French Open! Dwie Polki zagrają w pierwszym dniu turnieju

Z sześciorga polskich tenisistów startujących w singlu, w niedzielę pierwszego dnia wielkoszlemowego French Open w Paryżu zaprezentują się Magda Linette i Magdalena Fręch. Zagrają, odpowiednio, z Czeszką Terezą Valentovą i Rumunką Eleną-Gabrielą Ruse.

Magda Linette (po lewej) i Magdalena Fręch (po prawej)

34-letnia Linette w rankingu jest 57., a 15 lat młodsza Valentova plasuje się na 43. pozycji. To będzie ich pierwsze spotkanie.

 

Czeszka w zasadniczej drabince French Open zadebiutowała rok temu, kiedy przebiła się przez kwalifikacje. W drugiej rundzie uległa późniejszej triumfatorce Amerykance Coco Gauff.

 

Do gry przystąpią około godziny 13. Ich mecz zaplanowano jako drugi na korcie numer siedem.

 

Fręch (49. WTA) z Ruse (75. WTA) ma natomiast bilans 1-3. Ostatniej porażki z starciu z Rumunką doznała rok temu w Miami. One do gry przystąpią na korcie numer 12 ok. 16.00, po dwóch spotkaniach mężczyzn.

 

Pierwsza runda rozłożona jest na trzy dni. W poniedziałek rywalizację zaczną Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, a we wtorek Kamil Majchrzak.

PAP
