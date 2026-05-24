Świetny występ Piotra Liska! Tego wyniku nie osiągnął od dwóch lat

Francuz Ethan Cormont wynikiem 5,75 m wygrał w podpoznańskich Dusznikach mityng w skoku o tyczce "Lisek w Domu". Gospodarz zawodów Piotr Lisek był drugi, a trzecią lokatę zajął Łotysz Valters Kreiss - obaj także zanotowali po 5,75 m.

fot. PAP
Mityng "Lisek w Domu" rozegrano po raz szósty w rodzinnej miejscowości rekordzisty Polski - Dusznikach. Lisek często podkreśla, że jest to "największy mityng we wsi".

 

34-latek niedzielnym konkursem rozpoczął sezon i to bardzo udanie. Zaliczył wysokość 5,75 m, co było jego najlepszym wynikiem od blisko dwóch lat. Jednocześnie wypełnił minimum PZLA na mistrzostwa Europy, które odbędą się w sierpniu w Birmingham.

 

Polak próbował zaatakować poprzeczkę na wysokości 5,82, lecz wszystkie trzy próby były bardzo nieudane.

 

Zwycięzca Cormont zanotował taki sam wynik, jak Lisek, ale w trakcie rywalizacji zanotował mniej zrzutek. W Dusznikach wystąpił także były rekordzista świata i mistrz olimpijski z Londynu Francuz Renaud Lavillenie. Przed rokiem triumfował w Wielkopolsce, tym razem z wynikiem 5,50 zajął siódme miejsce.

 

W mityngu wystąpiło dwóch innych polskich tyczkarzy - Bartosz Marciniewicz był dziewiąty, a Paweł Pośpiech - dziesiąty. Obaj skoczyli po 5,20 m.

 

Wyniki mityngu:

1. Ethan Cormont (Francja) 5,75 m
2. Piotr Lisek 5,75
3. Valters Kreiss (Łotwa) 5,75
4. Matt Ludwig (USA) 5,65
5. Mathieu Collet (Francja) 5,65
6. Anthony Ammirati (Francja) 5,50

HP, PAP
