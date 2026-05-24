Szalony mecz w finale ORLEN Superligi! Industria górą

Pierwsza połowa starcia w hali w Płocku była prawdziwą wizytówką meczu derbowego. Fani obserwowali mnóstwo fauli, dwuminutowych kar oraz bardzo twardej gry. Kielczanie o wiele lepiej weszli w ten mecz. Gospodarze mieli ogromne kłopoty ze skutecznością w ataku. Dodatkowo sędziowie regularnie odsyłali zawodników Wisły na ławkę kar, co utrudniało im stabilizowanie formacji. W pewnej chwili "Nafciarze" w defensywie mieli do dyspozycji zaledwie trzech graczy z pola oraz bramkarza.

Kluczowym wydarzeniem tej części gry była także czerwona kartka dla Abela Serdio. Zawodnik Wisły uderzył rywala w twarz, a arbitrzy po szybkiej analizie wideo wyrzucili go z boiska. Przez niemal całe pierwsze 30 minut przewagę bramkową utrzymywał zespół gości. Po pierwszej połowie na tablicy widniał wynik 19:11 dla drużyny trenera Krzysztofa Lijewskiego. Mimo wielkich chęci i prób pogoni za rezultatem, ekipa z Płocka nie potrafiła dotrzymać kroku świetnie dysponowanym w ataku rywalom.

Druga połowa meczu również dostarczyła fanom niemałych emocji. Gospodarze uszczelnili defensywę i kilka razy postraszyli rywali odrobieniem strat. Industria, mimo straty kilku goli ze swojej przewagi, zachowała jednak zimną krew i pewnie dążyła do zwycięstwa. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 30:25.

Warto dodać, że finałowa rywalizacja w ORLEN Superlidze toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz w tej serii odbędzie się w niedzielę, 31 maja, w Kielcach. Transmisja od 12:30 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce 25:30 (11:19)

Wisła: Torbjorn Bergerud, Wojciech Borucki, Mirko Alilović - Mitja Janc, Kiryl Samoila, Melvyn Richardson, Miha Zarabec, Gergo Fazekas, Zoltan Szita, Sergei Kosorotov, Michał Daszek, Przemysław Krajewski, Lovro Mihić, Abel Serdio, Leon Susnja, Dawid Dawydzik. Trener: Xavi Sabate.

Industria: Adam Morawski, Klemen Ferlin - Piotr Jędraszczyk, Michał Olejniczak, Szymon Sićko, Alex Dujshebaev, Jorge Maqueda, Daniel Dujshebaev, Aleks Vlah, Benoit Kounkoud, Arkadiusz Moryto, Piotr Jarosiewicz, Dylan Nahi, Artsem Karalek, Łukasz Rogulski, Theo Monar. Trener: Krzysztof Lijewski.