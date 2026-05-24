Szokujące sceny w ostatniej kolejce. Milan i Juventus zagrają w Lidze Europy

Milan przegrał z Cagliari w ostatniej kolejce Serie A. Goście wygrali 2:1 i tym samym sprawili ogromną sensację - dzięki temu gospodarze nie zagrają w przyszłej edycji Ligi Mistrzów.

Piłkarze AC Milan świętują razem na boisku.
Milan przed ostatnią kolejką Serie A miał wszystko w swoich rękach. Ekipa z Mediolanu musiała wygrać z Cagliari u siebie i zagwarantowałaby sobie grę w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Choć wyszli na prowadzenie już po kilkudziesięciu sekundach, ostatecznie w pełni zasłużenie przegrali 1:2 i zagrają w Lidze Europy.

 

Również w Lidze Europy zagra Juventus. Awans do Ligi Mistrzów, oprócz Interu Mediolan i Napoli, które zagwarantowały sobie już wcześniej awans do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek, wywalczyły Roma i Como.

 

O triumf w Lidze Konferencji powalczą natomiast piłkarze Atalanty Bergamo. Z Serie A spadły natomiast Cremonese, Hellas i Pisa.

 

