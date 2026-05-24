Tabela Betclic 1 Ligi. Kto awansował do Ekstraklasy? Kto spadł?
Czas na ostatnią kolejkę piłkarskiej Betclic 1 Ligi. W niedzielę poznamy więc ostateczną tabelę, jeśli chodzi o zmagania na zapleczu PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026.
Przed ostatnią kolejką już sporo wiadomo. Bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Pewni gry w barażach o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej są już też piłkarze Wieczystej Kraków i Chrobrego Głogów. W niedzielę właśnie te drużyny zmierzą się ze sobą - o to, która z ekip zajmie miejsce na najniższym stopniu podium i wywalczy korzystniejsze rozstawienie, jeśli chodzi o zmagania barażowe.
O miejsce w barażach wciąż walczą między innymi zawodnicy Ruchu Chorzów czy ŁKS Łódź. W niedzielę okaże się więc, kto uzupełni stawkę i powalczy o awans do elity.
Znamy też już spadkowiczów. Z ligi spadły GKS Tychy, Znicz Pruszków i Górnik Łęczna.
