Tabela MŚ w hokeju na lodzie. Kto jest liderem?
Finlandia dołączyła do Szwajcarii na czele tabeli grupy A rozgrywanych w Zurychu i Fryburgu mistrzostw świata Elity w hokeju na lodzie. Finowie pokonali Austrię 5:2 i podobnie jak gospodarze mają 18 pkt. W grupie B jedynym niepokonanym zespołem pozostaje Kanada z 17 punktami.
W niedzielę Kanadyjczycy wygrali ze Słowakami 5:1, choć po dwóch tercjach był jeszcze remis 1:1.
Wcześniej Dania pokonała Włochy 3:2 po karnych, co zapewniło jej utrzymanie w Elicie. Italia ma jeszcze szansę uniknąć spadku, ale musi pokonać w niedzielę Słowenię po trzech tercjach.
Nadziei nie mają już Brytyjczycy. Po porażce z Węgrami 0:6 - szóstej w sześciu występach - wracają do niższej dywizji, niezależnie od wyniku osatniego spotkania z Niemcami.
Mecz o pierwsze miejsce w grupie A - Finów z Helwetami - odbędzie się we wtorek.
Po cztery najlepsze ekipy obu grup awansują do ćwierćfinałów. Finał i spotkanie o brązowy medal zaplanowano na 31 maja.
Wyniki niedzielnych meczów i tabele:
Grupa A (Zurych)
Łotwa - W. Brytania 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Finlandia - Austria 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Tabela:
M Z P gole pkt
1. Szwajcaria 6 6 0 35-5 18 - awans
2. Finlandia 6 6 0 29-7 18 - awans
3. Austria 6 3 3 16-25 9
4. Łotwa 6 3 3 16-16 9
5. Niemcy 6 2 4 17-19 7
6. USA 5 2 3 14-17 5
7. Węgry 5 1 4 10-23 3
8. W. Brytania 6 0 6 4-29 0 - spadek
Grupa B (Fryburg)
Dania - Włochy 3:2 po karnych (2:0, 0:2, 0:0)
Kanada - Słowacja 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
1. Kanada 6 6 0 30-11 17 - awans
2. Czechy 5 4 1 16-10 13 - awans
3. Słowacja 6 4 2 19-15 11
4. Norwegia 5 3 2 17-10 10
5. Szwecja 6 3 3 23-14 9
6. Dania 6 2 4 12-22 5
7. Słowenia 6 1 5 8-24 3
8. Włochy 6 0 6 4-23 1