Tabela MŚ w hokeju na lodzie. Kto jest liderem?

W niedzielę Kanadyjczycy wygrali ze Słowakami 5:1, choć po dwóch tercjach był jeszcze remis 1:1.

Wcześniej Dania pokonała Włochy 3:2 po karnych, co zapewniło jej utrzymanie w Elicie. Italia ma jeszcze szansę uniknąć spadku, ale musi pokonać w niedzielę Słowenię po trzech tercjach.

Nadziei nie mają już Brytyjczycy. Po porażce z Węgrami 0:6 - szóstej w sześciu występach - wracają do niższej dywizji, niezależnie od wyniku osatniego spotkania z Niemcami.

Mecz o pierwsze miejsce w grupie A - Finów z Helwetami - odbędzie się we wtorek.

Po cztery najlepsze ekipy obu grup awansują do ćwierćfinałów. Finał i spotkanie o brązowy medal zaplanowano na 31 maja.

Wyniki niedzielnych meczów i tabele:

Grupa A (Zurych)

Łotwa - W. Brytania 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Finlandia - Austria 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Tabela:



M Z P gole pkt



1. Szwajcaria 6 6 0 35-5 18 - awans

2. Finlandia 6 6 0 29-7 18 - awans

3. Austria 6 3 3 16-25 9

4. Łotwa 6 3 3 16-16 9

5. Niemcy 6 2 4 17-19 7

6. USA 5 2 3 14-17 5

7. Węgry 5 1 4 10-23 3

8. W. Brytania 6 0 6 4-29 0 - spadek

Grupa B (Fryburg)

Dania - Włochy 3:2 po karnych (2:0, 0:2, 0:0)

Kanada - Słowacja 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

1. Kanada 6 6 0 30-11 17 - awans

2. Czechy 5 4 1 16-10 13 - awans

3. Słowacja 6 4 2 19-15 11

4. Norwegia 5 3 2 17-10 10

5. Szwecja 6 3 3 23-14 9

6. Dania 6 2 4 12-22 5

7. Słowenia 6 1 5 8-24 3

8. Włochy 6 0 6 4-23 1

BS, PAP