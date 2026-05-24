To ich skreślił Grbić! Siatkarze z szerokiej kadry, którzy nie zagrają w Lidze Narodów

16 kwietnia trener reprezentacji Polski Nikola Grbrić ogłosił listę 37 siatkarzy, którzy znaleźli się w szerokiej kadrze na sezon 2026. Później dowołany został jeszcze Bartosz Firszt i ostateczna lista liczyła 38 nazwisk.

Zobacz także: Grbić powołał siatkarzy! Oto kadra na Ligę Narodów

20 maja trener musiał skrócić kadrę do 30 nazwisk. Tylu zawodników może zostać zgłoszonych do gry w Lidze Narodów, która rozpocznie się 10 czerwca. Z pierwotnej listy zostało więc skreślonych ośmiu siatkarzy.

Podczas turnieju towarzyskiego, który został rozegrany w Katowicach i w Sosnowcu w składzie reprezentacji Polski zagrało również kilku zawodników, których nie zobaczymy w meczach VNL 2026. Niektórzy z nich dołączą do kadry U22, przygotowującej się do mistrzostw Europy w tej kategorii wiekowej.

Którzy siatkarze z szerokiej kadry Polski nie zagrają w Lidze Narodów 2026? Zobacz w galerii zdjęć: