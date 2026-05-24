To on poprowadzi siatkarskiego mistrza Polski! "Czas na zaskoczenie i niespodziankę"

Maciej Biernat (rocznik 1991) od 2014 roku pracuje w klubie z Łodzi. Zaczynał jako statystyk, pełniąc tę rolę przez kilka sezonów (2014–19), a następnie był asystentem trenera (2019–22). W lutym 2022 roku został pierwszym trenerem Budowlanych, zastępując na tym stanowisku Jakuba Głuszaka.

W 2023 roku doprowadził łódzką drużynę do brązowego medalu mistrzostw Polski. Podczas uroczystej gali PLS otrzymał nagrodę dla Trenerskiego Odkrycia Sezonu. Rok później siatkarki Grot Budowlanych zakończyły rywalizację na czwartym miejscu. W 2025 powróciły na podium, znów zgarniając brązowy medal. Sezon 2025/2026 był popisem drużyny PGE Budowlanych Łódź, która w krajowej rywalizacji zdystansowała konkurencję. Łodzianki po raz pierwszy w historii wywalczyły mistrzostwo Polski, sięgnęły również po krajowy Puchar.

Maciej Biernat został doceniony podczas niedawnej Gali Polskiej Ligi Siatkówki. Otrzymał nagrodę dla Trenera Sezonu 2025/2026 w Tauron Lidze.

"Czas na zaskoczenie i niespodziankę której się nie spodziewaliście! Trener roku Tauron Ligi 2026 Maciej Biernat zostaje z nami na kolejny sezon" – poinformował klub w mediach społecznościowych.

PGE Budowlani Łódź odkryli kilka kart przed przyszłym sezonem 2026/2027. Wcześniej poinformowano, że w drużynie PGE Budowlanych Łódź pozostaną dwie zawodniczki grające na pozycji libero - Justyna Łysiak oraz Kornelia Drosdowska, a także środkowe Paulina Majkowska i Sasa Planinsec, atakująca Maja Storck, rozgrywająca Nadia Siuda oraz przyjmująca Rodica Buterez.