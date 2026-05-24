To on uratował sezon dla Ajaxu! O wszystkim zdecydowały rzuty karne

Ajax w półfinałowym meczu pewnie pokonał FC Groningen po golach Klaassena oraz Mokio. Z kolei FC Utrecht po emocjonujących starciu wyeliminował z rywalizacji SC Heerenveen 3:2. Spory udział miał Souffian El Karaouani, który zanotował bramkę oraz asystę.

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Najmniej winiłbym piłkarzy

Finałowe starcie nie było zbyt efektowne. Kibice nie doczekali się goli przez 90 minut. Doszło zatem do dogrywki.

W 96. minucie Klaassen wykorzystał wybitą przez obrońców Utrechtu po rzucie wolnym piłkę i pewnie trafił do siatki po uderzeniu z lewej nogi.

Radość Ajaxu nie trwała jednak długo. Po zaledwie kilku minutach Maarten Paes musiał wyciągać piłkę z bramki. Gola dla Utrechtu strzelił Gjivai Zechiel, który sprytnie odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym. 21-latek potwierdził świetną formę w ostatnich tygodniach.





Ostatecznie kibice zobaczyli serię rzutów karnych. Jako pierwszy do piłki podszedł Sebastian Haller. I nie wykorzystał jedenastki. Siedem kolejnych strzałów wylądowało w siatce. W ostatniej serii pomylił się Souffian El Karouani, którego uderzenie kapitalnie obronił Paes.

Tym samym Indonezyjczyk pogrzebał szanse byłego zespołu na zwycięstwo. 28-latek reprezentował barwy Utrechtu w latach 2018-2022 i zanotował w nich debiut w Eredivisie.

Dzięki temu zwycięstwu Ajax zagra w el. Ligi Konferencji.

Ajax Amsterdam - FC Utrecht 1:1, 4:3 po rzutach karnych.

Gole: Klaassen (96') - Zechiel (106')

Ajax Amsterdam: Paes - Gaaei, Bouwman, Baas (95' Tomiyasu), Rosa - Regeer (85' Itakura), Mokio (54' Steur), Klaassen - Berghuis (79' Carrizo), Dolberg (78' Weghorst), Godts

FC Utrecht: Barkas - Vesterlund Nielsen, van der Hoorn, Eerdhuijzen (61' Viergever), El Karaouani - Horemans (73' El Arguioui), Zechiel, De Wit - Karlsson (70' Blake), Stepanov (60' Haller), Cathline (98' Alarcon)

Żółte kartki: Weghorst, Klaassen - El Arguioui

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

HP, Polsat Sport