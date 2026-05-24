Trener nie przedłużył kontraktu! Prezes klubu zabrał głos

Piotr Stokowiec został trenerem Pogoni Grodzisk Mazowiecki przed rozpoczęciem sezonu. Przez długi czas jego zespół znajdował się czołówce tabeli I ligi. Runda wiosenna nie była jednak udana i ostatecznie Pogoń zakończyła rozgrywki na 11. miejscu.

Jak poinformował klub, Stokowiec nie zdecydował się przedłużyć wygasającego z końcem czerwca kontraktu.

"Szanujemy decyzję trenera dotyczącą nieprzedłużania kontraktu i dziękujemy za okres wspólnej pracy. Przed Pogonią kolejne ważne etapy rozwoju - zarówno sportowego, jak i organizacyjnego. Chcemy dalej profesjonalizować klub, rozwijać infrastrukturę i budować stabilne fundamenty pod przyszłość Pogoni Grodzisk Mazowiecki" - przekazał prezes Jakub Dębiec.



"Dziękujemy trenerowi za ten niezwykle ważny rozdział w historii naszego klubu. Życzymy powodzenia oraz kolejnych sukcesów w dalszej karierze" - dodał.

Na koniec klub ogłosił, że nazwisko nowego trenera oraz ewentualne zmiany w sztabie szkoleniowym zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie.

