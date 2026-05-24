Trener nie przedłużył kontraktu! Prezes klubu zabrał głos

Piotr Stokowiec odchodzi z Pogoni Grodzisk Mazowiecki - poinformował klub w mediach społecznościowych. Prezes Jakub Dębiec zabrał głos w tej sprawie.

Piotr Stokowiec, trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki, stoi na boisku piłkarskim.
Piotr Stokowiec został trenerem Pogoni Grodzisk Mazowiecki przed rozpoczęciem sezonu. Przez długi czas jego zespół znajdował się czołówce tabeli I ligi. Runda wiosenna nie była jednak udana i ostatecznie Pogoń zakończyła rozgrywki na 11. miejscu. 

 

Jak poinformował klub, Stokowiec nie zdecydował się przedłużyć wygasającego z końcem czerwca kontraktu.

 

"Szanujemy decyzję trenera dotyczącą nieprzedłużania kontraktu i dziękujemy za okres wspólnej pracy. Przed Pogonią kolejne ważne etapy rozwoju - zarówno sportowego, jak i organizacyjnego. Chcemy dalej profesjonalizować klub, rozwijać infrastrukturę i budować stabilne fundamenty pod przyszłość Pogoni Grodzisk Mazowiecki" - przekazał prezes Jakub Dębiec.


"Dziękujemy trenerowi za ten niezwykle ważny rozdział w historii naszego klubu. Życzymy powodzenia oraz kolejnych sukcesów w dalszej karierze" - dodał.

 

Na koniec klub ogłosił, że nazwisko nowego trenera oraz ewentualne zmiany w sztabie szkoleniowym zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie.

HP, Polsat Sport
