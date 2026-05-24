Wielkie zmiany w kadrze siatkarzy! Nowy kapitan zdradził plany na Ligę Narodów

Polscy siatkarze mają za sobą pierwsze mecze w tym sezonie reprezentacyjnym. Rywalizowali oni od od środy do soboty w turnieju towarzyskim w Katowicach oraz Sosnowcu.

W pierwszym starciu Biało-Czerwoni ulegli Serbii 2:3. Dwa dni później reprezentacja Polski ograła Ukrainę 3:1, a w ostatnim meczu podopieczni trenera Nikoli Grbicia pokonali Bułgarię 3:0 (dodatkowy set wygrali obecni wicemistrzowie świata wynikiem 25:22). Taki bilans zapewnił Polakom pierwsze miejsce w całym turnieju.

W kadrze na obecny sezon zabrakło Bartosza Kurka, a rolę kapitana kadry przejął Aleksander Śliwka. W rozmowie z portalem Interia niezwykle ciepło ocenił on występy swoich młodszych kolegów.

- Moje odczucia są bardzo pozytywne. Na parkiecie zagrało wielu debiutantów z ogromnymi umiejętnościami. Trudno pokazać swój najlepszy siatkarski styl przed tak liczną publicznością, dlatego ogromnie cieszę się z naszego wielkiego sukcesu. Przed nami wciąż jednak sporo pracy, aby doszlifować formę na turniej Ligi Narodów - ocenił 31-latek.



Siatkarz opisał także swoje odczucia z pełnienia roli kapitana, a także relacje z resztą zespołu.

- W sprawach taktyki mamy trenera i to on uczy chłopaków. Ja chętnie pomogę w kwestiach logistycznych i organizacyjnych, ale na boisku to główny szkoleniowiec odpowiada za system oraz strategię - dodał Śliwka.

Liga Narodów siatkarzy 2026 zostanie rozegrana między 10 czerwca i 2 sierpnia. Będzie to ósma edycja tej imprezy. W poprzedniej triumfowała reprezentacja Polski, która w finale rozegranym w Ningbo pokonała Włochy 3:0. W VNL 2026 weźmie udział 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

- Trener nie ogłosił jeszcze ostatecznej listy nazwisk, ale do Chin poleci najpewniej grupa z tego weekendu. Trzon na pewno pozostanie ten sam. Liczę, że sam również polecę z drużyną - podsumował reprezentant Polski.