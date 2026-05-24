Wyjątkowa aktualizacja rankingu WTA. Co z Igą Świątek?
Iga Świątek zajmuje trzecie miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. W zestawieniu ogłoszonym wyjątkowo w niedzielę z powodu rozpoczynającego się French Open, na czele, z wyraźną przewagą nad rywalkami, utrzymuje się Białorusinka Aryna Sabalenka.
Druga jest Kazaszka Jelena Rybakina. Do żadnych zmian nie doszło w najlepszej dziesiątce.
ZOBACZ TAKŻE: Siódmy tytuł w karierze! Polak zwycięzcą turnieju
W czołowej "50" z Polek jest jeszcze tylko Magdalena Fręch, która awansowała z 49. na 46. miejsce. Magda Linette spadła z 57. na 73.
Ranking WTA - stan na 24 maja:
1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 9960 pkt
2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8313
3. (3) Iga Świątek (Polska) 7273
4. (4) Coco Gauff (USA) 6749
5. (5) Jessica Pegula (USA) 6286
6. (6) Amanda Anisimova (USA) 5958
7. (7) Elina Switolina (Ukraina) 4315
8. (8) Mirra Andriejewa (Rosja) 4181
9. (9) Victoria Mboko (Kanada) 3710
10. (10) Karolina Muchova (Czechy) 3318
...
46. (49) Magdalena Fręch (Polska) 1238
73. (57) Magda Linette (Polska) 931
114. (116) Maja Chwalińska (Polska) 693
139. (139) Katarzyna Kawa (Polska) 546
156. (157) Linda Klimovicova (Polska) 491