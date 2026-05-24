Wyjątkowa aktualizacja rankingu WTA. Co z Igą Świątek?

Druga jest Kazaszka Jelena Rybakina. Do żadnych zmian nie doszło w najlepszej dziesiątce.

ZOBACZ TAKŻE: Siódmy tytuł w karierze! Polak zwycięzcą turnieju

W czołowej "50" z Polek jest jeszcze tylko Magdalena Fręch, która awansowała z 49. na 46. miejsce. Magda Linette spadła z 57. na 73.

Ranking WTA - stan na 24 maja:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 9960 pkt

2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8313

3. (3) Iga Świątek (Polska) 7273

4. (4) Coco Gauff (USA) 6749

5. (5) Jessica Pegula (USA) 6286

6. (6) Amanda Anisimova (USA) 5958

7. (7) Elina Switolina (Ukraina) 4315

8. (8) Mirra Andriejewa (Rosja) 4181

9. (9) Victoria Mboko (Kanada) 3710

10. (10) Karolina Muchova (Czechy) 3318

...

46. (49) Magdalena Fręch (Polska) 1238

73. (57) Magda Linette (Polska) 931

114. (116) Maja Chwalińska (Polska) 693

139. (139) Katarzyna Kawa (Polska) 546

156. (157) Linda Klimovicova (Polska) 491

PAP