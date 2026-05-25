40 medali Polaków! Biało-Czerwoni w formie przed sezonem

Rozgrywane co roku w drugiej połowie maja prestiżowe regaty u naszych południowych sąsiadów tradycyjnie zebrały wiele czołowych reprezentacji. W stawce uczestników nie zabrakło reprezentantów Polski, którzy od pierwszych biegów w Bratysławie należeli do pierwszoplanowych postaci. W trakcie trzydniowej rywalizacji na Słowacji nasza kadra narodowa złożona z młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych zdobyła w sumie 40 krążków.

W kategorii U-23 dzielnie reprezentowała nas kadra kajakarek, prowadzona przez trenera Tomasza Szweda. Jego podopieczne sześciokrotnie stawały na podium, w tym aż trzy razy w konkurencjach olimpijskich. Złoto w dwójce na dystansie 500 m wywalczyła osada Zuzanna Błażejczak/Martyna Szkodzińska, a brąz w tej specjalności zgarnął też duet Oliwia Majewska/Natalia Skowrońska. Ponadto, Błażejczak zajęła drugie miejsce w K-1 500 m.

– Zawody można uznać za udane, praktycznie w każdej konkurencji zdobyliśmy medal – podkreślał trener Szwed, który podobnie jak pozostali szkoleniowcy młodzieżowych i juniorskich reprezentacji, czeka na krajowe eliminacje do kadry narodowej, które w najbliższy piątek rozpoczną się w Poznaniu. – Na eliminacje dołączą do nas Dominika Zimnoch, Zofia Więcławska i Weronika Marczewska, które ostatnio trenowały z seniorkami i brały udział w PŚ. Dziewczyny, które startowały w Bratysławie, na pewno tanio skóry nie sprzedadzą. Zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja w Poznaniu – mówił szkoleniowiec kadry kajakarek U-23.

Bardzo dobry rezultat w Bratysławie osiągnęli także nasi juniorzy, którzy zdobyli 20 medali. Fantastyczny start zaliczyła kanadyjkarka Sandra Nowak, zdobywczyni trzech medali w kategorii juniorskiej, w tym w obu konkurencjach olimpijskich. Na słowa uznania zasługuje też grupa kanadyjkarzy. Na Słowacji kadra dowodzona przez trenera Ireneusza Szpyndę, która rok temu zdobyła m.in. złoto MŚ juniorów w C-4 500 m, wywalczyła sześć medali. Znakomicie spisywała się choćby dwójka Mateusz Augustyniak i Oskar Dekowski, którzy po cztery razy stawali na podium.

– To nasze pierwsze zawody międzynarodowe w tym sezonie. Zawodnicy pokazali, że jesteśmy na dobrej drodze, a forma jest na wysokim poziomie. Za tydzień będą regaty eliminacyjne, która wyłonią kadrę na MME i MMŚ. Te zawody w Bratysławie napawają optymizmem, bo wyniki były na przyzwoitym poziomie, a tkwią jeszcze rezerwy. Do tego pamiętajmy, że nie wszyscy nasi zawodnicy byli z nami na Słowacji.

Zabrakło trzech tegorocznych maturzystów

– Michała Lipińskiego, Jakuba Matulewicza i Kacpra Stanka. Jako trenera cieszy mnie niezmiernie, że zebrała tak liczna grupa mocnych zawodników, to tylko dobrze świadczy o naszym poziomie sportowym – mówił trener Szpynda.

Zadowolenia nie krył również Piotr Pilarski, szkoleniowiec juniorskiej reprezentacji Polski kajakarzy. W Bratysławie jego starsi podopieczni pięć raz stawali na podium.

– Bardzo mnie cieszy, że nasze łodzie płynęły w finałach A, a wszyscy wracają do domów przynajmniej z jednym medalem. W tej grupie drzemie potencjał, a pragnę podkreślić, że nie jesteśmy jeszcze w najwyższej formie. Sukcesy w Bratysławie są cenne, bo poziom regat naprawdę był wyrównany, startowało przecież wiele cenionych na świecie reprezentacji – wskazywał trener Pilarski.

W Bratysławie swoje doświadczenia w rywalizacji z zagraniczną konkurencją zbierali juniorzy młodsi, którzy podczas trzech dni regat uzbierali w sumie 14 medali. Świetnie spisała się zwłaszcza kanadyjkarka Magdalena Turowska, zdobywczyni czterech krążków, w tym dwóch wspólnie z Aleksandrą Kalisz (również 4 medale). Dwa złota wywalczyły też kajakarki – Julia Kamieniecka w K-1 1000 m oraz osada Milena Janiak/Maria Sowińska w K-2 500 m. Ponadto, trzy brązowe medale w konkurencjach olimpijskich zdobyli kajakarze z Fortunatem Chciwym na czele.

Miejsca medalowe Polaków podczas międzynarodowych regat w Bratysławie

Młodzieżowcy: 6 medali

1. – K-2 1000 m (Joanna Kurpan, Wiktoria Loba)

1. – K-2 500 m (Zuzanna Błażejczak, Martyna Szkodzińska)

2. – K-1 200 m (Wiktoria Loba)

2. – K-1 500 m (Zuzanna Błażejczak)

3. – K-1 1000 m (Zuzanna Błażejczak)

3. – K-2 500 m (Oliwia Majewska, Natalia Skowrońska)

Juniorzy: 19 medali

1. – C-1 1000 m (Mateusz Augustyniak, Oskar Dekowski)

1. – K-2 1000 m (Oliwia Borucka, Milena Włodarczyk)

1. – C-1 500 m (Sandra Nowak)

2. – K-2 1000 m (Martyna Kowalska, Zofia Mączkowska)

2. – K-4 500 m (Maciej Bargiel, Bartosz Kulpa, Adam Kuściński, Paweł Szott)

2. – C-4 500 m (Mateusz Augustyniak, Ilja Bashak, Oskar Dekowski, Bartosz Osiński)

2. – K-4 500 m (Oliwia Borucka, Martyna Kowalska, Anastazja Michalska, Milena Włodarczyk)

2. – C-4 500 m (Maja Góra, Sandra Nowak, Martyna Rassak, Natasza Szymańska)

2. – K-1 1000 m (Adam Kuściński)

2. – C-2 500 m (Mateusz Augustyniak, Oskar Dekowski)

2. – K-2 500 m (Anastazja Michalska, Julia Piasecka)

2. – C-2 500 m (Sandra Nowak, Martyna Rassak)

3. – K-4 500 m (Mikołaj Kaźmierczak, Dawid Kwaśniewski-Droździel, Szymon Witkowski, Damian Zawistowski)

3. – C-2 1000 m (Bartosz Osiński, Maciej Falbagowski)

3. – C-1 200 m (Sandra Nowak)

3. – C-1 1000 m (Oskar Dekowski)

3. – K-1 1000 m (Julia Piasecka)

3. – K-2 1000 m (Dawid Kwaśniewski-Droździel, Szymon Witkowski)

3. – C-1 500 m (Mateusz Augustyniak)

3. – K-2 500 m (Maciej Bargiel, Bartosz Kulpa)

Juniorzy młodsi: 14 medali

1. – C-2 200 m (Aleksandra Kalisz, Magdalena Turowska)

1. – C-1 200 m (Magdalena Turowska)

1. – K-1 1000 m (Julia Kamieniecka)

1. – C-1 500 m (Magdalena Turowska)

1. – K-2 500 m (Milena Janiak, Maria Sowińska)

1. – C-2 500 m (Aleksandra Kalisz, Magdalena Turowska)

2. – C-1 500 m (Aleksandra Kalisz)

2. – K-1 1000 m (Milena Janiak)

2. – K-2 1000 m (Maria Sowińska, Maja Szczepaniak)

2. – K-1 500 m (Hubert Florczak)

3. – K-4 500 m (Hubert Florczak, Szymon Oleszkiewicz, Jakub Wardowicz, Fortunat Chciwy)

3. – K-1 1000 m (Fortunat Chciwy)

3. – K-2 500 m (Jakub Wardowicz, Fortunat Chciwy)

3. – K-2 500 m (Julia Kamieniecka, Maja Szczepaniak)

Informacja prasowa