Analizy poszły jak krew w piach. Lijewski zjednoczył Kielce

To właśnie Krzysztof Lijewski jest twarzą wygranej Industrii w Orlen Arenie 30:25. Po tym, jak 24 kwietnia Tałant Dujszebajew niespodziewanie ogłosił, że po 12 latach odchodzi z Kielc, Lijewski przejął stery w klubie z województwa świętokrzyskiego. W pierwszych czterech meczach jego ekipa zanotowała triumfy nad zespołami z Kalisza oraz Ostrowa Wielkopolskiego, ale prawdziwy test miał przyjść w rywalizacji o złoto w Orlen Superlidze. Młodszy z braci Lijewskich zdał go śpiewająco.

Kiedy nagrodę dla MVP meczu odbierał bardzo dobry tego dnia Piotr Jędraszczyk, komentujący to spotkanie Szymon Rojek powiedział pół żartem, pół serio, że być może ta statuetka powinna powędrować w ręce trenera Industrii. Lijewski przygotował świetny plan na starcie w Płocku, a jego zawodnicy kapitalnie go zrealizowali. - Krzysztof przygotował zespół na najwyższym poziomie - podsumowywał były kolega "Lijka" z parkietu Grzegorz Tkaczyk.

W trudnym momencie po rezygnacji Tałanta Dujszebajewa, Industria mogła znaleźć się delikatnej rozsypce, ale tak się nie stało. Duża w tym zasługa klubowych działaczy oraz Lijewskiego, wspieranego przez sztab doświadczonych ludzi. - Chwała mu za to, że w takim ciężkim momencie dla klubu, zebrał nas razem - mówił po spotkaniu w Orlen Arenie bramkarz Industrii Adam Morawski. W trudnym dla Industrii momencie w drugiej połowie meczu z Orlen Wisłą, Lijewski postawił na Morawskiego, a ten w końcówce odwdzięczył się kilkoma odbitymi piłkami.

Po każdej udanej akcji niedzielnego starcia, Lijewski żywiołowo cieszył się z całą ławką. To różnica w porównaniu do przyjmującego takie sytuacje "na chłodno" trenera Dujszebajewa. Obecny szkoleniowiec Industrii dopiero po tych chwilach radości, przekazywał uwagi swoim podopiecznym. W zespole z województwa świętokrzyskiego ewidentnie pojawiła się "chemia" między opiekunem a zawodnikami.

Sam trener po spotkaniu tonował nastroje wynikające z efektownego zwycięstwa nad obecnym mistrzem Polski. – Znamy siłę i charakter rywali i dlatego jestem szczęśliwy po zwycięstwie, ale twardo stąpamy po ziemi. Do szczęścia brakuje nam jeszcze jednej wygranej. Cieszę się, że moi podopieczni wytrzymali tę dawkę emocji, bo było bardzo dużo twardej walki, ale wydaje mi się, że w granicach sportowej rywalizacji - mówił po meczu w Płocku Lijewski.

Wtórował mu Morawski. - Za nami ciężki okres, po którym się podnieśliśmy. Zrobiliśmy pierwszy krok, teraz trzeba postawić drugi w Kielcach - stwierdził bramkarz Industrii.

Na zupełnie innym biegunie były emocje szkoleniowca Orlen Wisły Xaviego Sabate. – W pierwszej połowie zagraliśmy słabo w obronie, w ataku także nie działało nic dobrze. Zdobyliśmy tylko 11 bramek. Nie mamy żadnej wymówki, nie będziemy się tłumaczyć z czerwonej kartki, którą dostał Abel Serdio, choć dla mnie była ona dziwna. Dziwne było też sędziowanie – powiedział Hiszpan.

Teraz rywalizacja przenosi się do Kielc. Czy po tym, jak Industria sprawiła niespodziankę w pierwszym meczu, to ona będzie faworytem w drugim starciu? Patrząc na cały sezon, trudno zmieniać przewidywania przed finałem, w którym Płocczanie mieli wygrać zdaniem ekspertów lekko, łatwo i przyjemnie. Kielce zyskały jednak potężny atut w postaci trenera Lijewskiego, za którego jego podopieczni będą gotowi wskoczyć w ogień.

