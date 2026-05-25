Bartosz Nowak najlepszym piłkarzem sezonu PKO BP Ekstraklasy

W poniedziałkowy wieczór nagrodę w najważniejszej kategorii wręczył prezes PZPN Cezary Kulesza. Przy okazji pogratulował Lechowi mistrzostwa Polski, a także pozostałym drużynom, które awansowały do europejskich pucharów. Wicemistrzostwo wywalczył Górnik Zabrze, a kolejne miejsca zajęły Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa i GKS Katowice.

Najlepszym bramkarzem sezonu został Xavier Dziekoński z Korony Kielce, obrońcą - Wojciech Mońka z Lecha Poznań, pomocnikiem - Nowak, a napastnikiem Karol Czubak z Motoru Lublin (18 goli), choć w klasyfikacji najlepszych strzelców okazał się gorszy o dwa trafienia od Słowaka Tomasa Bobcka z Lechii Gdańsk.

Za najlepszego trenera uznano po raz drugi z rzędu Duńczyka Frederiksena.

W trakcie uroczystości wyróżnieni zostali również: Młodzieżowiec Sezonu - został nim Marcel Reguła (KGHM Zagłębie Lubin), a także ogłoszono Numer Sezonu. W tym przypadku nagrodzono Jesusa Imaza z Jagiellonii Białystok, który zdobył już 110 bramek w polskiej ekstraklasie. 35-letni Hiszpan jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii rozgrywek.

Podczas gali uhonorowano również zmarłego nagle 10 kwietnia w wieku 49 lat Jacka Magierę, pracującego od lipca 2025 roku w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski, a wcześniej piłkarza i trenera wielu drużyn ligowych. W poniedziałek Magiera został - jako jedna z kilku osób - przyjęty do Galerii Sław Ekstraklasy. Nagrodę odebrał jego brat - dziennikarz Polsatu Sport Marek Magiera.

Wszyscy zgromadzeni na sali wstali z miejsc i brawami uczcili pamięć tego niezwykle kulturalnego, bardzo lubianego i szanowanego szkoleniowca.

Nagrody indywidualne za sezon 2025/26:

Piłkarz Sezonu - Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Trener Sezonu - Niels Frederiksen (Lech Poznań)

Bramkarz Sezonu - Xavier Dziekoński (Korona Kielce)

Obrońca Sezonu - Wojciech Mońka (Lech Poznań)

Pomocnik Sezonu - Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Napastnik Sezonu - Karol Czubak (Motor Lublin)

Młodzieżowiec Sezonu - Marcel Reguła (KGHM Zagłębie Lubin)

Numer Sezonu - 110 goli w ekstraklasie Jesusa Imaza (obecnie Jagiellonia Białystok)

PAP