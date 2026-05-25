Bolesna wędka Ziółkowskiego w Romie! Zagrał niespełna 30 minut

Jan Ziółkowski nie może liczyć na regularną grę w Romie. Od początku kwietnia zaliczył zaledwie 27 minut. Reprezentant Polski nie będzie również dobrze wspominał niedzielnego meczu z Hellasem Verona.

20-latek pojawił się na murawie w przerwie, kiedy zmienił Daniele Ghilardiego. W 71. minucie otrzymał żółtą kartkę po faulu w środku boiska. Trener Gian Piero Gasperini nie zamierzał czekać i kilkadziesiąt sekund później wprowadził za niego Manu Kone.

Tym samym Polak spędził na boisku niespełna 30 minut. Jak szkoleniowiec tłumaczył tę decyzję?

- Obawiałem się drugiej żółtej kartki, mecz wciąż był otwarty. On jest chłopakiem z potencjałem, ale zbyt często dostaje kartki i było ryzyko. Gdyby nie napomnienie, zszedłby Hermoso. Takie mecze rozstrzygają się w końcówkach. Mogliśmy zamknąć spotkanie, ale tego nie zrobiliśmy. Nie zarządzaliśmy dobrze przewagą liczebną - przekazał na konferencji prasowej, cytowany przez asroma.pl.

Ostatecznie AS Roma wygrała z Hellasem 2:0 i zakończyła sezon Serie A na trzecim miejscu. Tym samym klub po siedmiu latach wraca do Ligi Mistrzów.

Jeśli chodzi o Ziółkowskiego, wydaje się, że już niedługo może zmienić klub. Włoski dziennikarz Checco Oddo Casano pisał niedawno, że AS Roma chce go sprzedać, a wycenia go na ok. 20 mln euro.

