Michał Białoński, Polsat Sport: Za nami jeden z najbardziej pasjonujących sezonów Ekstraklasy, w którym na ostatniej prostej Legia była blisko awansu do Ligi Konferencji, ale straciła ostatnie pucharowe miejsce na rzecz GKS-u Katowice. Pana Widzew drżał do końca o utrzymanie, ale Bruk-Bet Termalica pociągnęła za sobą do 1. ligi najpierw Arkę, a teraz Lechię. Jak pan to przeżywał?



Zbigniew Boniek: Faktycznie, liga była bardzo ciekawa i między innymi za to ją lubię. Od dawna powtarzam, że dopóki gramy pomiędzy sobą, to wszystko wygląda fantastycznie i podobnie było tym razem. Liga była bardzo spłaszczona. Dlatego, że nie było zespołów, które by się mogły wybić ponad przeciętną. Na końcu udało się to Lechowi, ale nawet on nie osiągnął wielkiej różnicy punktowej nad konkurencją.



Natomiast po raz kolejny okazało się, że format 18 drużyn w Ekstraklasie jest wręcz idealny dla naszej piłki. Emocje były do samego końca, Widzew się utrzymał i nie kosztem Lechii, bo wyprzedził jeszcze Piasta Gliwice. Oczywiście, do końca było ciepło, bardzo ciepło, natomiast Widzew punktował nieźle u siebie, ale miał z tym problem na wyjeździe. To pokazuje, że tej drużynie brakowało pewności siebie, charyzmy, zaufania dla swoich umiejętności. Dobrze się stało, że Widzew się utrzymał, zobaczymy, w jaką stronę będzie podążał w nowym sezonie.



A jeśli chodzi o Legię, to miała dobry układ, skorzystała z tego, że Zagłębie Lubin zmarnowało rzut karny i wydawało się, że do ostatniej minuty ma szansę na europejskie puchary, ale zamiast niej dostał się tam GKS Katowice i trzeba powiedzieć, że zasłużenie.



Jakbym miał powiedzieć, kto najbardziej zasłużył na puchary, to po Górniku Zabrze, który był fantastyczny, zdobył Puchar Polski, wicemistrzostwo Polski, był największą niespodzianką sezonu, to od razu bym wymienił GKS Katowice, który pod wodzą trenera Góraka wykonał świetną robotę. Ja tylko przypomnę, że GKS w 2024 r. wszedł do Ekstraklasy i w dwa lata zrobił taki postęp. To zasługa nowej rzeczywistości, nowego stadionu, trenera i muszę powiedzieć, że takie fenomeny, takie przypadki tylko i wyłącznie upiększają piłkę.

Ależ to był też sezon paradoksów. Wszak Legia jeszcze u progu piłkarskiej wiosny drżała o utrzymanie, a pod wodzą Marka Papszuna omal nie awansowała do pucharów.

Gdyby weszła do pucharów, to by znaczyło, że w przekroju całych rozgrywek na to zasłużyła. Musiałaby mieć więcej punktów od konkurencji, ale tego jej zabrakło. Legia przed Papszunem straciła dużo punktów, podobnie zresztą jak Widzew. Ale ja nie chcę patrzeć na Ekstraklasę przez pryzmat Legii, bo robią to prawie wszyscy. Ja nie zamierzam dołączać do tego chóru.

Przypadek Lechii Gdańsk jest bolesny dla jej kibiców, podobnie jak ten Arki. W ten sposób nie będzie Ekstraklasy nad Bałtykiem. Ale skoro Lechia nie zdołała zapunktować na pewnej degradacji Termalice Nieciecza, to może mieć pretensje tylko do siebie?

Zawsze mi szkoda drużyn, które spadają, zarówno Bruk-Betu Termaliki państwa Witkowskich, jak i Lechii i Arki. Sport i życie są takie, że jak się zaczynają rozgrywki, to trzy drużyny muszą spaść. Dotknęło to również Lechii, która nie najgorzej punktowała i pewnie by się utrzymała, ale PZPN i Komisja Licencyjna podjęli słuszną decyzję o odjęciu jej punktów. Za to powinni odpowiedzieć ludzie, którzy zarządzają tym klubem, którzy popełnili wiele niedociągnięć organizacyjnych i papierkowych, które spowodowały, że Lechia zaczęła sezon z minus pięcioma punktami.

Życzę Lechii, Arce i Termalice, żeby się bardzo szybko podniosły. Czasem w życiu jak spadasz na dno, to możesz odbić się od niego i zrobić nowe otwarcie, początek czegoś dobrego. Czasem spadek można wykorzystać do spokojnej analizy popełnionych błędów i ruszyć na nowo.

Obok Lecha, największym wygranym sezonu jest faktycznie Górnik Zabrze, który pod batutą Michala Gasparika grał jak z nut. Potwierdziła to zresztą ostatnia kolejka. Pokonać Jagiellonię w wyścigu o wicemistrzostwo Polski nie było łatwo, klub Lukasa Podolskiego, który postanowił zawiesić buty na kołku, zrobił to z przytupem i z eliminacji do Ligi Europy trafił do eliminacji do Ligi Mistrzów!

Muszę powiedzieć, że Górnik faktycznie zasługuje na totalny aplauz. Wykonał 300 procent normy, jak polskie górnictwo za czasów Gierka czy we wcześniejszym okresie komunizmu (śmiech). Oczywiście, wielkie brawa dla trenera Gasparika, wielkie brawa dla Lukasa Podolskiego, a przede wszystkim dla drużyny, bo trener kierował nią fachowo, ale miał też dobry materiał. Przykład Górnika dowodzi, że ciężka i solidna praca zawsze przynosi dobre owoce.



Podczas meczu Cracovia – Korona trener Kielczan Jacek Zieliński zyskał aplauz od kibiców obu stron, choć "Pasom" groził spadek na wypadek porażki i zwycięstwa Lechii. Od czasów odejścia Jana Pawła II, gdy przy Kałuży odbyła się Msza Pojednania, nikt tak nie połączył kibiców drużyn, które nie są ze sobą zaprzyjaźnione. W Kielcach nie wszyscy są entuzjastami pracy Zielińskiego, niektórym się wydaje, że marnuje potencjał, a przecież Korona zapewniła sobie utrzymanie znacznie wcześniej niż Cracovia, Widzew, czy Piast Gliwice.

Nie wydaje mi się, żeby w tym sezonie Korona miała drużynę, która mogła walczyć o puchary, choć niespodzianki się zdarzają. A co do Jacka Zielińskiego, to ja zdania nie zmieniam: to trener, który ma doświadczenie, zawsze jest pozytywny i potrafi zarządzać drużyną, który nie boi się ciężkich chwil, potrafi je przetrwać. W sobotę pogodził kibiców i był oklaskiwany zarówno przez Cracovię, jak i Koronę. Tym bardziej że mecz ułożył się na remis, taki wynik odpowiadał obu stronom i nie ma się co dziwić, że czasami się w takich sytuacjach kalkuluje. Nie mówię tu o żadnych układach, ale jeśli remis pasuje obu drużynom, to takie mecze się zdarzają.



Jakie wakacje nas czekają? Czy nasze marzenia o pięciu drużynach w europejskich pucharach i przynajmniej jednej w Lidze Mistrzów bądź Lidze Europy, są uprawnione?

Jak najbardziej może się zdarzyć, że pięć naszych drużyn awansuje do Conference League. Dzięki temu punktowalibyśmy tak bardzo mocno, że za rok, dwa możemy mieć mistrza Polski z automatycznym awansem do Champions League, bo nasze drużyny w Lidze Konferencji bardzo dobrze punktują. Myślę jednak, że już cztery drużyny w fazie ligowej LK to będzie dobrze, ale żeby zrobić krok do przodu w piłce europejskiej, to jakaś polska drużyna powinna się zakwalifikować do Ligi Mistrzów, czy do Ligi Europy. I to byłoby marzenie: jedna drużyna w Champions Legue, jedna w Lidze Europy i trzy w Lidze Konferencji. Nie jest to łatwe zadanie, ale kto nie ryzykuje, nie stara się ze wszystkich sił, ten nie pije szampana. Awans do tych rozgrywek daje szanse na zwiększenie budżetu, a co za tym idzie – na wzmocnienie zespołu. Nie jest to rzecz prosta, czasu jest mało, będę się przyglądał i kibicował naszym drużynom.



Czy Ekstraklasa w nowym sezonie może być jeszcze bardziej emocjonująca i bijąca rekordy frekwencji po awansie Wisły Kraków i Śląska Wrocław?

Jak patrzę na zestaw drużyn w nowym sezonie, to mówię tak: nie ma kto spaść z Ekstraklasy, same dobre marki. Zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie.