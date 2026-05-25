Bożydar Iwanow wskazał faworyta przed finałem Ligi Konferencji. "Zdecydowana przewaga"

Dla obu drużyn środowy finał na stadionie w Lipsku będzie największym wydarzeniem w historii gry w europejskich pucharach.



- Magiczny czas dla drużyny Crystal Palace, patrząc także na to, co wydarzyło się w tamtym sezonie w meczu o Superpuchar czy wcześniej, w meczu o Puchar Anglii. Kolejny zespół z Londynu, który może sięgnąć po puchar Ligi Konferencji po Chelsea. Drużyna z wieloma ciekawymi zawodnikami. Zespół mocny, w którym zagra kilku uczestników zbliżających się Mistrzostw Świata, a więc chyba nawet taka zdecydowana przewaga na korzyść Crystal Palace, mniej więcej jak w niedawnej rywalizacji Aston Villi z Freiburgiem - ocenił Iwanow.

Gdzie zdaniem eksperta i komentatora Polsatu Sport swoich szans w finale może upatrywać Rayo Vallecano?



- Rayo to zespół oparty na organizacji gry, waleczności, ofiarności i zespołowości. Drużyna może bez tak wielkich gwiazd jak w Crystal Palace. Być może największą gwiazdą jest trener, Inigo Perez, który prawdopodobnie niebawem zmieni klub na bardziej okazały i walczący o większe trofea w krajowej lidze. Gwiazd tylu na pewno nie ma, ale jest kolektyw i wiara we własne umiejętności, czyli to wszystko, co wiąże się z robotniczą dzielnicą w Madrycie, skąd wywodzi się Rayo Vallecano - stwierdził.



W tym sezonie po trzy najważniejsze, europejskie trofea mogą sięgnąć zespoły z Anglii. Prócz zwycięzcy Ligi Europy – Aston Villi i mającym szansę na wygraną w Ligi Konferencji Crystal Palace, o finał Ligi Mistrzów zagra Arsenal.



- Czołówka w Anglii się poszerza, to już nie są najlepsze cztery drużyny tylko sześć, siedem. Ta liga poszerza liczbę drużyn, które są w stanie grać i odnosić sukcesy w Lidze Mistrzów, a to samo odnosi się do Ligi Europy i Ligi Konferencji – zakończył Iwanow.



Finał Ligi Konferencji Crystal Palace - Rayo Vallecano odbędzie się w najbliższą środę 27 maja. Transmisja od godziny 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 oraz w internecie na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00.

