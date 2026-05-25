Bożydar Iwanow wskazał faworyta przed finałem Ligi Konferencji. "Zdecydowana przewaga"
Już w najbliższą środę w Lipsku, odbędzie się finał piłkarskiej Ligi Konferencji. O trofeum w tym roku zagrają angielskie Crystal Palace i hiszpańskie Rayo Vallecano. Przed finałem głos na temat silnych stron obu drużyn zabrał ekspert Polsatu Sport Bożydar Iwanow, który nie miał problemu ze wskazaniem faworyta.
Dla obu drużyn środowy finał na stadionie w Lipsku będzie największym wydarzeniem w historii gry w europejskich pucharach.
- Magiczny czas dla drużyny Crystal Palace, patrząc także na to, co wydarzyło się w tamtym sezonie w meczu o Superpuchar czy wcześniej, w meczu o Puchar Anglii. Kolejny zespół z Londynu, który może sięgnąć po puchar Ligi Konferencji po Chelsea. Drużyna z wieloma ciekawymi zawodnikami. Zespół mocny, w którym zagra kilku uczestników zbliżających się Mistrzostw Świata, a więc chyba nawet taka zdecydowana przewaga na korzyść Crystal Palace, mniej więcej jak w niedawnej rywalizacji Aston Villi z Freiburgiem - ocenił Iwanow.
Gdzie zdaniem eksperta i komentatora Polsatu Sport swoich szans w finale może upatrywać Rayo Vallecano?
- Rayo to zespół oparty na organizacji gry, waleczności, ofiarności i zespołowości. Drużyna może bez tak wielkich gwiazd jak w Crystal Palace. Być może największą gwiazdą jest trener, Inigo Perez, który prawdopodobnie niebawem zmieni klub na bardziej okazały i walczący o większe trofea w krajowej lidze. Gwiazd tylu na pewno nie ma, ale jest kolektyw i wiara we własne umiejętności, czyli to wszystko, co wiąże się z robotniczą dzielnicą w Madrycie, skąd wywodzi się Rayo Vallecano - stwierdził.
W tym sezonie po trzy najważniejsze, europejskie trofea mogą sięgnąć zespoły z Anglii. Prócz zwycięzcy Ligi Europy – Aston Villi i mającym szansę na wygraną w Ligi Konferencji Crystal Palace, o finał Ligi Mistrzów zagra Arsenal.
- Czołówka w Anglii się poszerza, to już nie są najlepsze cztery drużyny tylko sześć, siedem. Ta liga poszerza liczbę drużyn, które są w stanie grać i odnosić sukcesy w Lidze Mistrzów, a to samo odnosi się do Ligi Europy i Ligi Konferencji – zakończył Iwanow.
Finał Ligi Konferencji Crystal Palace - Rayo Vallecano odbędzie się w najbliższą środę 27 maja. Transmisja od godziny 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 oraz w internecie na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00.
