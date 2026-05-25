Drużyna Grabary spadła z Bundesligi

W rewanżu Wolfsburg objął prowadzenie już w 3. minucie po golu Dzenana Pejcinovica, ale niedługo potem duński obrońca Joakim Maehle otrzymał w krótkim odstępie czasu dwie żółte kartki, w efekcie czerwoną, i „Wilki” grały w osłabieniu. Wyrównał Filip Bilbija (39.), a zwycięstwo gospodarzom zapewnił Laurin Curda (100.).



Paderborn miało wielką przewagę. Oddało aż 39 strzałów - przy ośmiu gości. Grabara popisał się ośmioma skutecznymi interwencjami.

Zespół Grabary zakończył sezon na 16. miejscu w Bundeslidze, natomiast Paderborn był trzeci na jej zapleczu.

Wolfsburg występował na najwyższym szczeblu nieprzerwanie od 1997 roku, a w 2009 zdobył mistrzostwo Niemiec. Z kolei Paderborn awansował do ekstraklasy w 2014 i 2019 roku, ale w obu przypadkach spadł po jednym sezonie.

Paderborn - VfL Wolfsburg 2:1 po dogrywce (1:1, 1:1)

Bramki: Bilbija 38, Curda 100 - Pejcinovic 3.



Pierwszy mecz: 0-0. Zwycięzca dwumeczu: Paderborn



Paderborn: Seimen - Hansen, Scheller, Brackelmann (74 Gotze) - Curda, Baur (99 Batzner), Castaneda, Muller (74 Mohr) - Bilbija, Marino (70 Michel), Klaas (70 Tigges).

Wolfsburg: Grabara - Belocian, Vavro (106 Amoura), Koulierakis - Kumbedi (106 Shiogai), Svanberg (81 Paredes), Vini Souza, Eriksen, Maehle - Pejcinovic (98 Lindstorm), Daghim (98 Wind).

Żółte kartki: Bilbija, Curda, Michel - Maehle, Vini Souza, Svanberg, Koulierakis.



Czerwona kartka: Maehle.