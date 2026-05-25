Frańczak ponownie prezesem Polskiego Związku Golfa

W głosowaniu klubów zrzeszonych w federacji, Frańczak uzyskał 71 głosów, a Malke 63.

Frańczak to przedsiębiorca i menedżer z branży IT. Partner i lider doradztwa technologicznego w firmie EY Polska, ekspert z ponad 20-letnim stażem z zakresu SAP. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA w Vienna Bussines School, Akademii im. Koźmińskiego oraz studiów doktoranckich w SGH. Jako golfista związany z klubem Golf Park Józefów, gra od maja 2005 r. To mistrz Polski longest drive seniorów, wielokrotny uczestnik Klubowych Mistrzostw Polski Mężczyzn, a także były sędzia golfowy.

Podczas WZD w Centrum Olimpijskim powołano także składy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarno-Regulaminowej. 83 osobom zostały także wręczone medale „Za zasługi dla rozwoju golfa w Polsce”.

Przypomnijmy, że przedstawiciele Telewizji Polsat oraz Polskiego Związku Golfa podpisali list intencyjny w sprawie współpracy krajowej federacji z Polsatem Sport. To kolejna dyscyplina, która będzie szerzej pokazywana na sportowych antenach stacji i w Internecie.

- Dyscyplina ma się w ogóle bardzo dobrze. Mamy w Polsce utalentowanych sportowców, którzy z dużymi sukcesami startują w imprezach międzynarodowych, wygrywają te imprezy, ale świadomość o tym wśród polskich kibiców jest ciągle jeszcze bardzo mała - powiedział niedawno Frańczak w rozmowie z Krystianem Natońskim.

Współpraca z Polskim Związkiem Golfa to tylko część sportowej ofensywy Polsatu. Wcześniej nasza zawarła współpracę na podobnych zasadach między innymi z Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego, Polskim Związkiem Kajakowym, Polskim Związkiem Tenisa Stołowego, Polskim Związkiem Szermierczym i Polskim Związkiem Gimnastycznym. W kolejce są również kolejne dyscypliny - choć są widowiskowe i medalodajne - mają pewne problemy z przebiciem się do szerszej publiczności.

PAP