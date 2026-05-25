Gala UFC w Europie! Wiemy, kto zmierzy się w walce wieczoru

Organizacja UFC do serbskiego Belgradu zawita 1 sierpnia i będzie to pierwsza wizyta światowego giganta w tym kraju. Powoli odkrywane są kolejne karty jeśli chodzi o zawodników, którzy wystąpią podczas tego eventu. Walka wieczoru to zestawienie dwóch zawodników będących aktualnie na fali zwycięstw.



Pierwszy z nich, Uros Medic, to w tym momencie nr 13 rankingu kategorii półśredniej. Wdarł się do zestawienia po znokautowaniu w ostatnich pojedynkach kolejno Gilberta Urbiny (MMA 7-4, 2 KO, 2 SUB), Muslima Salikhova (MMA 22-6, 14 KO, 3 SUB) i Geoffa Neal’a (MMA 16-8, 10 KO, 2 SUB). W razie sierpniowego zwycięstwa, Medic raczej nie będzie mógł liczyć na awans w rankingu. Dla Serba będzie to pierwsza w karierze walka wieczoru w organizacji UFC.

Jego rywalem będzie zamykający aktualnie ranking kategorii do 77 kilogramów, znajdujący się na 15. miejscu Daniel Rodriguez. Podobnie jak Medic, Amerykanin trzy ostatnie pojedynki wygrał, zostawiając w pokonanym polu Alexa Morono (MMA 24-13, 6 KO, 7 SUB), Santiago Ponzinibbio (MMA 30-9, 17 KO, 6 SUB) i Kevina Hollanda (MMA 29-15, 13 KO, 10 SUB). Ostatni pojedynek z Hollandem Amerykanin stoczył natomiast 19 lipca ubiegłego roku, więc pojedynek w Belgradzie będzie dla Rodrigueza powrotem po ponad rocznej przerwie.



Rodrigueza i Medica łączy nie tylko seria trzech wygranych z rzędu. Dla obu walka wieczoru gali w Belgradzie będzie pierwszym main eventem stoczonym pod szyldem organizacji UFC.