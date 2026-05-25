Gwiazda siatkarskiej reprezentacji Polski zadecydowała! Tam zagra w nowym sezonie

Martyna Czyrniańska (rocznik 2003) przygodę z siatkówką rozpoczęła w Elite Volley Kraków, SMS PZPS Szczyrk i Energa MKS Kalisz. Jej talent rozwinął się w Chemiku Police, którego barwy reprezentowała w latach 2021-23. Wywalczyła z tą drużyną mistrzostwo Polski (2022) oraz krajowy Puchar.

Zobacz także: Pożegnanie po jednym sezonie! Gwiazda rzeszowskiego klubu opuszcza Polskę

W 2023 roku przeniosła się do ligi tureckiej. Reprezentowała barwy Eczacibasi Dynavit Stambuł, Bahcelievler Belediyesi, a przed sezonem 2025/26 trafiła do Kuzeyboru Spor Kulubu.

Kuzeyboru SK gra w tureckiej ekstraklasie od sezonu 2020/2021. W minionym sezonie w klubie występowały trzy Polki - Czyrniańska oraz środkowa Weronika Centka-Tietianiec (do grudnia 2025) i atakująca Malwina Smarzek. Drużyna zajęła dziewiąte miejsce i nie zdołała zakwalifikować się do play-off. W rozgrywkach 2026/2027 w klubie zagra inna reprezentantka Polski - atakująca Julia Szczurowska.

Od 2021 roku Czyrniańska gra w reprezentacji Polski. Z drużyną narodową wywalczyła trzy brązowe medale Ligi Narodów (2023, 2024, 2025) i wystąpiła na igrzyskach w Paryżu.