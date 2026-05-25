Polski tenisista udanie rozpoczął zmagania na paryskich kortach, pokonując w pierwszym spotkaniu Jaume Munara. Hurkacz wygrał 6:3, 6:3, 2:6, 6:3 i nieco ponad trzy godziny zapewnił sobie awans do kolejnej rundy.

W niej jego rywalem będzie Amerykanin Frances Tiafoe, który ma za sobą pokonanie swojego rodaka Eliota Spizziriego 6:3, 6:7, 6:4, 6:3.

Będzie to ósme starcie między Hurkaczem a rozstawionym z numerem "19" Tiafoe. Amerykanin prowadzi 4-3.

Hubert Hurkacz - Frances Tiafoe. Kiedy jest mecz? O której godzinie Roland Garros?

Kiedy jest mecz Hurkacz - Tiafoe? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Na razie nie wiadomo, o której godzinie meczu Hurkacz - Tabilo na Roland Garros. Kiedy organizatorzy podadzą oficjalną informację, pojawi się ona w tekście.

