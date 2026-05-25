Jak wyglądał ubiegłoroczny finał Ligi Konferencji? Piłkarski spektakl w dwóch aktach

W rozgrywanym przed rokiem finale Ligi Konferencji, kibice zgromadzeni na trybunach byli świadkami widowiska obfitującego w aż 5 zdobytych goli. Cztery z nich, po przegranej pierwszej połowie zdobyła londyńska Chelsea i sięgnęła po puchar rozgrywek, zostając tym samym pierwszym klubem w historii futbolu, który wygrywał we wszystkich finałach najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek: Lidze Mistrzów, Lidze Europy, Lidze Konferencji i Superpucharze Europy.

Spotkanie rozgrywane 28 maja 2025 roku lepiej rozpoczęli zawodnicy Realu Betis, którzy już w 9. minucie spotkania wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Abde Ezzalzouliego. Mimo kilku dobrych okazji z obu stron, wynik do przerwy nie uległ zmianie.



Od pierwszych minut drugiej części gry zdecydowanie przeważała drużyna z Londynu. Po dwudziestu minutach gry w drugiej połowie, wyrównującą bramkę dla Chelsea zdobył Enzo Fernandez. Po pięciu minutach od gola wyrównującego, bramkę dającą prowadzenie "The Blues" zdobył Nicolas Jackson i sytuacja na boisku zmieniła się diametralnie. Mimo prób, Betis nie był w stanie doprowadzić do wyrównania, a decydujące o końcowym wyniku ciosy zadali w 83. minucie meczu Jadon Sancho oraz w doliczonym już czasie gry Moises Caicedo, ustalając wynik finału na 4:1 dla Chelsea.



W piątej edycji rozgrywek szansę sięgnięcia po Puchar ma inna angielska drużyna – Crystal Palace. W środę, w wielkim finale, zmierzy się w walce o trofeum z Rayo Vallecano.



Finał Ligi Konferencji Crystal Palace - Rayo Vallecano odbędzie się w najbliższą środę 27 maja. Transmisja od godziny 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 oraz w internecie na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00.