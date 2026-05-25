Kiedy kolejny mecz Świątek w Roland Garros? Wiemy, z kim teraz zagra

Iga Świątek nie dała szans Emerson Jones w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Roland Garros i wygrała 6:2, 6:1. Kiedy kolejny mecz Igi Świątek? O której godzinie?

Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Roland Garros

Iga Świątek powróciła na kort po porażce z Eliną Switoliną w półfinale turnieju WTA w Rzymie 4:6, 6:2, 2:6. Trzecia rakieta pokazała w poniedziałek klasę i w zaledwie 60 minut rozbiła zaledwie 17-letnią Emerson Jones.

 

Polka zmierzy się w drugiej rundzie rywalizacji z Sarą Bejlek. Czeszka pokonała w pierwszej rundzie Sloane Stephens 6:3, 6:2 i przełamała serię czterech porażek z rzędu.

 

20-latka zaskoczyła kibiców na początku lutego, kiedy wygrała zawody w Abu Zabi. Pokonała wówczas m.in. Jelenę Ostapenko czy w finale Jekatierinę Aleksandrową 7:6 (5), 6:1.

 

Najbliższe spotkanie będzie pierwszym w historii między Świątek a Bejlek. 

Kiedy kolejny mecz Świątek w Roland Garros? O której godzinie?

Wiadomo już, że mecz Świątek - Bejlek odbędzie się w środę 27 maja. Organizatorzy nie podali jeszcze godziny rozpoczęcia spotkania. 

