Klamka zapadła! PZPN wydał komunikat ws. Wieczystej

"Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN po rozpatrzeniu odwołania klubu zmieniła decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN i przyznała Wieczystej Kraków licencję upoważniającą do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2026/2027 z nadzorem prawnym oraz infrastrukturalnym" - czytamy w komunikacie.

Komisja podała, że klub wraz z odwołaniem przedstawił wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do uzyskania licencji. Podano również, że jeśli Wieczysta wywalczy awans, będzie rozgrywała mecze domowe przy ul. Reymonta 20, czyli na stadionie Wisły Kraków.

Zespół Kazimierza Moskala po niedzielnym remisie z Chrobrym Głogów zapewnił sobie trzecie miejsce w I lidze. W czwartek przystąpi do barażów o awans. Jego pierwszym rywalem będzie Polonia Warszawa. W przypadku wygranej, zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji między Chrobrym a ŁKS-em Łódź.

Poinformowano również, że licencję na grę na zapleczu Ekstraklasy w przyszłym sezonie otrzymało Podhale Nowy Targ. Jeśli wywalczy awans, będzie rozgrywało mecze domowe na stadionie Puszczy Niepołomice. Na klub nałożono jednak nadzór infrastrukturalny oraz środek kontroli w postaci kary finansowej w wysokości 7 500 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego.

