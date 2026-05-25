Legia Warszawa buduje kadrę na nowy sezon. Ogłoszono transfer z Rakowa Częstochowa

Z Rakowem Arsenić zdobył pięć trofeów: w sezonie 2022/23 mistrzostwo Polski, w latach 2021 i 2023 Puchar Polski oraz Superpuchar Polski za 2022 i 2023 rok. Jego kariera w Polsce rozpoczęła się latem 2017 roku, kiedy został zawodnikiem Wisły Kraków. Po dwóch latach przeniósł się do Jagiellonii Białystok, w której spędził kolejne półtora sezonu. Łącznie w ekstraklasie wystąpił w 175 spotkaniach, do tego 25-krotnie zagrał w europejskich pucharach. Jest wychowankiem NK Osijek, w barwach którego zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej w Chorwacji w 2013 roku.

„Czuję szczęście i dumę, będąc tutaj w Warszawie. Jestem długo w Polsce i wiem, jak dużym klubem jest Legia. Współpracowałem z trenerem Markiem Papszunem prawie pięć lat i wspominam go bardzo dobrze. Trenera charakteryzuje szczerość i konsekwentna praca. To spotkałem na naszej wspólnej drodze i dzięki temu się rozwinąłem. Nie mogę się doczekać, żeby znowu z nim pracować. Legia powinna walczyć o najwyższe cele, a moje cele indywidualne są takie same i będę robił wszystko, żeby tak się stało" - powiedział 31-letni Arsenić, cytowany w klubowym komunikacie.

To drugi zawodnik pozyskany ostatnio przez Legię, po grającym przez ostatnie dwa lata w Motorze Lublin 30-letnim chorwackim bramkarzu Ivanie Brkiciu, który podpisał trzyletni kontrakt.

Z Legii po sezonie odeszło pięciu piłkarzy: Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Juergen Elitim, Patryk Kun i Ermal Krasniqi. Michał Żewłakow przestał pełnić funkcję dyrektora sportowego, a Konrad Paśniewski - dyrektora zespołu.

W zakończonym w sobotę sezonie Legia zajęła szóste miejsce w ekstraklasie, co nie dało jej miejsca w europejskich rozgrywkach pucharowych.

