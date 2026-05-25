Magdalena Fręch poznała rywalkę na Roland Garros. Polka w roli faworytki

Faworytką spotkania Samsonowej z Teichmann była rozstawiona z numerem 20. Samsonowa. Pierwszego seta, przełamując rywalkę w ostatnim gemie, 6:4 wygrała jednak Teichmann.

Druga partia obfitowała w liczne błędy z obu stron. Zawodniczki przełamywały się wzajemnie aż czterokrotnie, ale podobnie jak w pierwszej partii, to znów Szwajcarka przełamała Samsonową w jej ostatnim jak się okazało w tym spotkaniu gemie serwisowym, ponownie wygrywając seta 6:4 i całe spotkanie 2:0.



Jil Teichmann to 28-latka zajmująca aktualnie 170. miejsce w rankingu WTA. W minionych miesiącach dotarła do półfinału turnieju w marokańskim Rabacie i nie przebrnęła kwalifikacji do turnieju WTA 1000 w Rzymie.



Spotkanie w 2. rundzie French Open będzie drugim oficjalnym spotkaniem tenisistek. Fręch wygrała 2:1 jedyne rozgrywane z Teichmann spotkanie w 2023 roku, podczas kwalifikacji do turnieju w Birmingham na nawierzchni trawiastej.