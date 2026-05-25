Maja Chwalińska poznała swoją kolejną rywalkę na Roland Garros! Trudne zadanie Polki

Już wiemy, z kim Maja Chwalińska zmierzy się w drugiej rundzie tegorocznej edycji French Open. Jej przeciwniczką będzie Elise Mertens.

Przypomnijmy, że Chwalińska świetnie zaprezentowała się w swoim premierowym pojedynku na Roland Garros. Polka, która przebrnęła przez kwalifikacje, sensacyjnie pokonała w dwóch setach Qinwen Zheng - złotą medalistę z igrzysk olimpijskich w Paryżu.

 

Niedługo później dowiedzieliśmy się, z kim Chwalińska zmierzy się w kolejnej rundzie. Po drugiej stronie siatki stanie Elise Mertens. Wyższość Belgijki po dwóch setach musiała uznać Tatjana Maria. 

 

Ten pojedynek będzie sporym wyzwaniem dla Polki. Przypomnijmy, że zawodniczka z Dąbrowy Górniczej obecnie plasuje się na 114. miejscu w rankingu WTA, natomiast jej przeciwniczka jest 21. w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek. 

 

Mertens w swojej karierze trzy razy dotarła do trzeciej rundy French Open - w 2018, 2022 i 2023 roku. Swój najlepszy występ podczas którejkolwiek z wielkoszlemowych imprez zaliczyła w 2018 roku, kiedy dotarła do półfinału Australian Open.

 

Chwalińska i Mertens jeszcze ani razu nie stanęły naprzeciwko siebie w oficjalnym meczu. 

