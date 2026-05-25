Najwięksi przegrani tego sezonu? Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości

Tomasz Lach, Polsat Sport: Jakie są twoje ogólne wnioski po właśnie zakończonym sezonie Serie A?

Tomasz Kupisz, były pomocnik m.in. Chievo Werona, Brescii, Ceseny i Salernitany: Pierwszy wniosek jest taki, że liga jest zbyt duża, gra w niej zbyt wiele zespołów, jest zbyt duża dysproporcja między drużynami, które walczą o Ligę Mistrzów i Ligę Europy, a tymi drużynami, które znajdują się w dolnej części tabeli. Wypadałoby, żeby Serie A miała 18 zespołów, bo to, jak zaprezentowały się w tym sezonie Pisa czy Hellas Werona, było zawstydzające. Drugi wniosek jest taki, że jest zbyt dużo remisów, szczególnie 0-0 i bardzo dużo gry zachowawczej. Wynika to z niedostatków w jakości. Część drużyn próbuje ten brak jakości pokrywać bardzo dobrym przygotowaniem taktycznym, tzw. "murarką" czy "stawianiem autobusu" z tyłu.

Kogo uznajesz za największego wygranego sezonu, a kto poniósł największą klęskę?

Wygranym jest na pewno Inter, bo w fantastyczny sposób złapał dublet, a także Roma i Como. Dla wielu osób Como będzie taką sensacją sezonu, ale dla Romy powrót po 7 latach do Ligi Mistrzów jest czymś niezwykłym. Trener Gasperini dokonał czegoś fantastycznego.

W Como praktycznie nie grają włoscy piłkarze i jest to uznawane za olbrzymi minus, ale jest wiele rzeczy, które się w Como zgadzają. Trener Cesc Fabregas tłumaczy to w taki sposób, że nie ma zawodników z Włoch o odpowiedniej charakterystyce, takich, którzy robiliby to, czego on oczekuje. Dlatego na rynku transferowym Como poszło kompletnie w zawodników zagranicznych. Tam jest śmieszny procent minut rozegranych przez zawodników włoskich. To się jednak wszystko broni na boisku, dlatego nie można mieć zastrzeżeń do Cesca Fabregasa.

Największymi przegranymi są rzecz jasna Milan i Juventus. Trener Allegri miał wszystko w swoich rękach. Wystarczyło tylko zremisować z Cagliari i Milan grałby w Lidze Mistrzów. Milan jednak przegrał i to jest zatrważające (podobnie jak Juventus zagra w Lidze Europy - przyp. red.).

Jaka jest prawda o serie A? W rankingu UEFA za minionych 5 lat, to druga liga w Europie, tymczasem ten sezon w pucharach był dla calcio fatalny.

Ranking w Europie zrobiły lidze włoskiej Inter, Roma i Atalanta. Fiorentina również dochodziła do europejskich finałów. Poziom tej ligi w ostatnich latach na pewno się obniżył. Taktyka jest tu zdecydowanie na pierwszym miejscu. Jest bardzo mało zespołów, które starają się pokazać nowoczesność, innowacyjność, coś nietuzinkowego. Fantastycznym tego przykładem jest właśnie Como. Dzięki nim ten "beton" troszeczkę pękł. Do tego dochodzi karuzela trenerska, ciągle widzimy w akcji tych samych trenerów – jest Maks Allegri, jest Antonio Conte, jest Spaletti czy Sarri. Wszyscy oni raz przychodzą do jednego klubu, potem do innego i tak to się kręci. Wreszcie pokazał się ktoś inny, czyli Cesc Fabregas, który wyszedł kompletnie spoza schematu. Najprawdopodobniej w przyszłości ten sezon Como będzie dla wielu trenerów i ludzi związanych z zarządzaniem piłką przykładem, jak robić sukces w krótkim czasie. Przecież Como całkiem niedawno grało w serie B, a teraz jest w Lidze Mistrzów. Zasłużyli na to całkowicie, bo w przeciwieństwie do innych zespołów nie bali się grać w piłkę. Zrobili coś, czego reszta konkurencji nie była w stanie dokonać.

Pora ocenić polskich piłkarzy grających w serie A. Zacznijmy od Piotra Zielińskiego. Czy zgadzasz się z opinią, że to był jego zdecydowani najlepszy sezon w karierze?

Oczywiście, że tak. To był w jego wykonaniu fenomenalny sezon. Chciałbym podkreślić charakter, jaki Piotrek w tym sezonie pokazał. Zaczynał jako rezerwowy. W pierwszych 3 kolejkach siedział na ławce rezerwowych, w następnych trzech w ogóle i się z niej nie podniósł. Później miała miejsce sytuacja z wieloma kontuzjami w zespole. Piotr wskoczył do składu i zaprezentował się fantastycznie. 5 bramek z dystansu, zza pola karnego, przepiękne trafienie przeciwko Weronie, przepiękne przeciwko Cremonese, bardzo ważny gol w 90. minucie przeciwko Juventusowi. To jest ‘peak’ naszego zawodnika i aż mam ciarki, jak o tym mówię. Nie wiem, jak można być wyżej, kiedy jesteś liderem tak medialnego klubu, klubu z taką historią. Zdobywasz zwycięską bramkę w derbach Italii, więc ciężko zrobić coś ważniejszego. Przynajmniej jeżeli chodzi o pozycję środkowego pomocnika.

Jak oceniłbyś kolejnego reprezentanta Polski grającego na półwyspie Apenińskim, czyli Nikolę Zalewskiego?

To nie był łatwy sezon dla Nikoli z tego względu, że na początku Atalantę prowadził Ivan Jurić, co okazało się niewypałem. Nie było jasne, czy transfer do Atalanty z Interu był dobrą decyzja dla Nikoli. Przyszedł na szczęście trener Palladino i u niego Zalewski wykręcił najlepsze liczby w życiu, chociaż nie mówimy tutaj o jakichś kosmicznych statystykach. Jednak liczbowo to był najlepszy sezon Nikoli Zalewskiego w karierze. Swoją jakość udowodnił na boisku.

Kolejni reprezentanci Polski to znający dobrze włoską piłkę Sebastian Walukiewicz i dwaj pierwszoroczniacy w Udinese – Jakub Piotrowski i Adam Buksa. Czy wszyscy się sprawdzili?

Jeżeli chodzi o Piotrowskiego i Walukiewicza, to obaj mają za sobą solidny sezon. Kuba Piotrowski jest zdecydowanie większym zaskoczeniem, ponieważ wiele osób krytykowało ten transfer. W Udinese wiedzieli jednak, kogo biorą, jakie zadania ten zawodnik będzie miał przypisane, a on z tych zadań wywiązał się bardzo dobrze. To samo można powiedzieć o Sebastianie Walukiewiczu i jego grze w Sassuolo.

Mam nadzieję, że Adam Buksa pozostanie w Udinese, bo na tej przestrzeni minutowej, której nie miał zbyt długiej, zaprezentował się godnie. Te rozgrywki nie były złe w jego wykonaniu.

Jan Ziółkowski wywalczył z Romą Ligę Mistrzów, ale w całym sezonie tylko 5-krotnie wychodził w podstawowym składzie. Co gorsza, w ostatniej kolejce dostał "wędkę" – wszedł z ławki, bo po kolejnych 20 minutach zejść z boiska. Janek chyba dopiero uczy się serie A?

Ziółkowski miał bardzo dobry sezon, zdecydowanie powyżej oczekiwań nas Polaków i każdego kibica Romy, ale tylko do okresu grudzień – styczeń. Kiedy Evan Ndicka powrócił z Pucharu Narodów Afryki, to sytuacja Janka się skomplikowała. Przestał grać, a jak wchodził na końcówki, to zdarzało się, że Roma traciła gole, chociaż nie było w tym często bezpośredniej winy naszego zawodnika. Sytuacja z wejściem Ziółkowskiego na boisko w przerwie i ‘wędką’ związana była z tym że "na stole" leżało 40 – 50 milionów euro związanych awansem do Ligi Mistrzów. Ostra, agresywna interwencja naszego obrońcy na środku boiska spowodowała, że trener Gasperini musiał podjąć taką, a nie inną decyzję. Nie wyobrażam sobie, by jakiś klub zapłacił teraz Romie kilkanaście milionów euro za Jana Ziółkowskiego po tym, co wydarzył się w ostatnich miesiącach. Sam jestem ciekawy rozwoju sytuacji odnośnie klubu naszego reprezentanta.

Pierwsze minuty w lidze włoskiej dostał wreszcie Adrian Przyborek, który od stycznia jest piłkarzem Lazio Rzym. Widzisz jego przyszłość w tym zespole?

Przeżyłem coś podobnego, co Adrian. Przychodziłem do Chievo, gdzie było bardzo duże zamieszanie, zmiana trenera. W bardzo podobnych okolicznościach Przyborek przychodził do Lazio. Ja odbiłem się od Chievo i dostałem szansę na debiut dopiero w ostatniej kolejce przeciwko Interowi. Tak samo Adrian dopiero w ostatniej kolejce zagrał kilkanaście minut. Musi teraz szukać takiego rozwiązania, by regularnie grać. Można się śmiać, że Lazio ma słaby zespół, ale jak ktoś interesuje się serie A, to wie o tym, że ten środek pola nie był aż tak fatalny. Przede wszystkim to Adrian nie miał pozycji na boisku, bo w Polsce występował na innej pozycji. We Włoszech są inne wymagania, jeśli chodzi o środek pola. Wydaje mi się, że trener Sarri też go nie znał. Dyrektorem w Lazio jest Angelo Fabiani, który chciał Przyborka. Tymczasem na konferencji prasowej Sarri powiedział, że on musi dopiero poznać tych zawodników, którzy przyszli zimą.. To na pewno nie pomagało Przyborkowi we wprowadzeniu się do zespołu. Piłka nożna jest brutalna. Brutalna była dla mnie, brutalna dla Adriana. Trzeba wyciągać wnioski i jechać dalej.