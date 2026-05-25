Nie żyje Jerzy Raganiewicz. "Był wielkim człowiekiem sportu"

Nie żyje Jerzy Raganiewicz, wieloletni wiceprezes Regionalnej Rady PKOl w Częstochowie. Miał 80 lat.

Portret starszego mężczyzny z czarną wstążką żałobną w rogu.
Raganiewicz był prezesem CKS Budowlani oraz wiceprezesem Regionalnej Rady PKOl w Częstochowie. 

 

"Postać doskonale znana nie tylko wśród działaczy i trenerów, ale również w środowisku sportowców z regionu. Swoją działalnością konsekwentnie wspierał rozwój sportu, integrując środowisko i popularyzując wartości związane z olimpizmem - fair play, zaangażowanie i wychowanie poprzez sport" - przekazało zycieczestochowy.pl.

 

Raganiewicz przez wiele lat współtworzył i organizował Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza Regionu Częstochowskiego. "To wydarzenie stało się ważnym elementem sportowego kalendarza regionu i okazją do docenienia osób budujących lokalny sport" - czytamy na wcześniej wspomnianym portalu.

 

Wieloletniego działacza w wywiadzie dla TV Orion wspomniał Janusz Danek - wiceprezes Zarządu Regionalnej Rady PKOl w Częstochowie.

 

- Był moim przyjacielem i mentorem. Wiele od niego się nauczyłem. Był wielkim człowiekiem sportu - oddanym bezinteresownie rozwojowi i popularyzacji kultury fizycznej - powiedział Danek.

 

Za pośrednictwem mediów społecznościowych kondolencje złożyli również włodarze Włókniarza Częstochowa. 

 

"Był wieloletnim wiceprezesem Rady Regionalnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie, a zarazem wielkim przyjaciel naszego klubu" - napisano.

 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 26 maja o godz. 12 w Częstochowie.

