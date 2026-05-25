Ogłoszono kadrę Hiszpanii na MŚ. Ani jednego piłkarza Realu wśród powołanych!

Przed dwoma laty Hiszpanie pewnie sięgnęli po mistrzostwo Europy, a w tym roku są jednymi z głównych faworytów do zwycięstwa na mundialu.

Trener Luis de la Fuente miał niemały ból głowy przed ogłoszeniem oficjalnej, 26-osobowej kadry na turniej rozpoczynający się 11 czerwca. Wśród powołanych znalazło się aż ośmiu zawodników Barcelony. Zabrakło natomiast choćby jednego nazwiska piłkarza występującego w Realu Madryt.



Wśród powołanych znalazły się największe hiszpańskie gwiazdy jak Lamine Yamal, Pedri czy Gavi.



Poniżej pełna lista powołanych przez trenera Luisa de la Fuente:

🚨 OFFICIAL: Spain squad for World Cup has been released by Luis de la Fuente 🇪🇸 pic.twitter.com/DwiGfxHX04 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026



Hiszpanie premierowy mecz na mistrzostwach świata rozegrają 15 czerwca. Ich pierwszym rywalem będzie Republika Zielonego Przylądka. W fazie grupowej zagrają również z Arabią Saudyjską i Urugwajem.