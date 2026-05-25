Ogłoszono kadrę Hiszpanii na MŚ. Ani jednego piłkarza Realu wśród powołanych!

Paweł WyrobekPiłka nożna

Szkoleniowiec Hiszpanii, Luis de la Fuente, powołał 26-osobową kadrę na zbliżające się mistrzostwa świata, które rozpoczną się 11 czerwca, a zostaną rozegrane w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Wśród powołanych niespodziewanie nie znalazł się żaden piłkarz Realu Madryt.

Mężczyzna w garniturze z mikrofonem podczas ogłoszenia kadry Hiszpanii na mundial.
fot. PAP
Ogłoszono kadrę Hiszpanii na mundial

Przed dwoma laty Hiszpanie pewnie sięgnęli po mistrzostwo Europy, a w tym roku są jednymi z głównych faworytów do zwycięstwa na mundialu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Legia Warszawa nie zagra w europejskich pucharach. Tyle straci stołeczny klub


Trener Luis de la Fuente miał niemały ból głowy przed ogłoszeniem oficjalnej, 26-osobowej kadry na turniej rozpoczynający się 11 czerwca. Wśród powołanych znalazło się aż ośmiu zawodników Barcelony. Zabrakło natomiast choćby jednego nazwiska piłkarza występującego w Realu Madryt.


Wśród powołanych znalazły się największe hiszpańskie gwiazdy jak Lamine Yamal, Pedri czy Gavi.


Poniżej pełna lista powołanych przez trenera Luisa de la Fuente:

 


Hiszpanie premierowy mecz na mistrzostwach świata rozegrają 15 czerwca. Ich pierwszym rywalem będzie Republika Zielonego Przylądka. W fazie grupowej zagrają również z Arabią Saudyjską i Urugwajem.

Przejdź na Polsatsport.pl
HISZPANIALUIS DE LA FUENTEMŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Roman Kołtoń: Konsekwentna praca zmieniła rzeczywistość naszego futbolu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 