Pewne zwycięstwo Rybakiny na początek Roland Garros

Rozstawiona z numerem drugim Jelena Rybakina bez większych problemów pokonała Słowenkę Veronikę Erjavec 6:2, 6:2 i awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju French Open. Tenisistka reprezentująca Kazachstan spotka się w niej z Ukrainką Julią Starodubcewą.

Faworytka uporała się z 84. w światowym rankingu Erjavec w godzinę i 15 minut.

 

Rybakina ma już w dorobku triumfy w imprezach wielkoszlemowych - w 2022 roku wygrała Wimbledon, a na początku bieżącego była najlepsza w Australian Open. We French Open nigdy nie dotarła jednak dalej niż do ćwierćfinału.

 

W drugiej rundzie zameldowały się również m.in. cztery polskie tenisistki: Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette i Maja Chwalińska.

