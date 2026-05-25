Pewne zwycięstwo Rybakiny na początek Roland Garros
Rozstawiona z numerem drugim Jelena Rybakina bez większych problemów pokonała Słowenkę Veronikę Erjavec 6:2, 6:2 i awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju French Open. Tenisistka reprezentująca Kazachstan spotka się w niej z Ukrainką Julią Starodubcewą.
Jelena Rybakina
Faworytka uporała się z 84. w światowym rankingu Erjavec w godzinę i 15 minut.
Rybakina ma już w dorobku triumfy w imprezach wielkoszlemowych - w 2022 roku wygrała Wimbledon, a na początku bieżącego była najlepsza w Australian Open. We French Open nigdy nie dotarła jednak dalej niż do ćwierćfinału.
W drugiej rundzie zameldowały się również m.in. cztery polskie tenisistki: Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette i Maja Chwalińska.
