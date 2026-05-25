Pierwsza część Pucharu PZŻ zakończona. Żeglarskie emocje i komplet wyścigów w Krynicy Morskiej
W Krynicy Morskiej zakończyła się pierwsza część Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego. Na wodach Zalewu Wiślanego rywalizowali zawodnicy klas Micro, Cadet, O’pen Skiff, Europa oraz Techno293. Przez kilka dni żeglarzom towarzyszyły dobre warunki do ścigania, a rozegranie kompletu wyścigów po raz kolejny potwierdziło, że Krynica Morska jest sprawdzonym i gościnnym miejscem dla rywalizacji.
– Cieszę się bardzo, że po raz kolejny Polski Związek Żeglarski wybrał nasze miasto na tę szczytną sportową imprezę. Pogoda zamówiona dla żeglarzy – w Krynicy Morskiej zawsze świeci słońce. Gratuluję wszystkim, którzy stanęli na podium i zostali wyróżnieni – powiedziała podczas ceremonii zakończenia Sylwia Szczurek, burmistrz miasta Krynica Morska.
Pierwsza część cyklu była niewątpliwie liczną odsłoną tegorocznego Pucharu PZŻ. Na akwenie nie brakowało zarówno młodych talentów, jak i utytułowanych zawodników, co przełożyło się na wysoki poziom sportowy w każdej z klas.
– W pierwszej części Pucharu PZŻ rywalizowało pięć klas: Techno, Europa, Cadet, Micro oraz O’pen Skiff. Na wodach u wybrzeży Krynicy można było zobaczyć naprawdę imponującą liczbę żagli. Poziom sportowy był bardzo wysoki. W klasie Micro wystartowali m.in. mistrzowie świata, a także wielu utytułowanych zawodników w pozostałych klasach, co przełożyło się na bardzo silną i ciekawą rywalizację. Pogoda dopisała – choć pierwszy dzień przyniósł słabszy wiatr, kolejne dni zapewniły już zdecydowanie bardziej żeglarskie warunki. Było słonecznie, ciepło i wietrznie, czyli dokładnie tak, jak lubią żeglarze – podsumował Dominik Życki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Żeglarskiego.
Jednym z bohaterów regat był Piotr Tarnacki, aktualny mistrz świata, który wraz z załogą zwyciężył w klasie Micro.
– Jesteśmy w Krynicy Morskiej. Właśnie zakończyły się regaty pierwszej części Pucharu PZŻ w klasie Micro. Rozegraliśmy sześć wyścigów. W piątek wiatr był trochę kapryśny, ale komisja sędziowska świetnie ustawiła trasę w drugiej części dnia i udało się rozegrać trzy wyścigi. Wracamy z Krynicy z kompletem zwycięstw oraz dużą, kolejną dawką doświadczenia i wiedzy dotyczącej trymu łódki. Załoga – Piotrek Przybylski i Maciek Grzebita – super się spisała. To były bardzo dobre regaty, świetna organizacja, a miejsce rewelacyjne, bo dawno jako klasa Micro tutaj nie żeglowaliśmy – powiedział Piotr Tarnacki.
Swoimi pierwszymi doświadczeniami z udziału w regatach podzieliła się także Kiara Keller, druga zawodniczka klasy Techno293 U17.
– Warunki generalnie bardzo mi się podobały, choć pierwszego dnia wiało mniej. Drugiego i trzeciego dnia było już naprawdę dobrze. To moje pierwsze regaty – opowiadała zawodniczka.
Pierwsza część Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego w Krynicy Morskiej dostarczyła wielu sportowych emocji, a wysoka frekwencja, mocna obsada i sprzyjająca aura stworzyły znakomite warunki do rywalizacji na wodach Zalewu Wiślanego. Od wtorku rywalizację rozpoczynają klasy: 420, 470, ILCA 4, ILCA 6 i ILCA 7.
TECHNO 293 U17 Kobiety
1 Ewa Sobota – Międzyszkolny Klub Sportowy Dwójka Warszawa
2 Kiara Izabela Keller – Klub Sportowy Mrągowska Grupa Regatowa
3 Zofia Kurant – Klub Sportowy Mrągowska Grupa Regatowa
TECHNO 293 U17 Mężczyźni
1 Maksymilian Wilandt – Sopocki Klub Żeglarski
2 Franciszek Frydrychowicz – Sopocki Klub Żeglarski
3 Kajetan Sochoń – KS AZS AWFiS Gdańsk
TECHNO 293 U13 Open
1 Sebastian Kuczko – Centrum Żeglarskie Szczecin
2 Ewa Frydrychowicz – Sopocki Klub Żeglarski
3 Pola Borys – UKS Nieporęt Klepacka Team
TECHNO 293 U13 Kobiety
1 Ewa Frydrychowicz – Sopocki Klub Żeglarski
2 Pola Borys – UKS Nieporęt Klepacka Team
3 Rita Frydrychowicz – Sopocki Klub Żeglarski
CADET Kobiety
1 Łucja Falęcik, Hanna Karczmarczyk – Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach
2 Jowita Kuliś, Antonina Kuliś – Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach
3 Natalia Pieńkowska, Amelia Weronika Sojko – Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach
CADET Mężczyźni
1 Ireneusz Szumowski, Zofia Wykowska – Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu
2 Szymon Gryczan, Wojciech Żyluk – Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu
3 Wojciech Szaryński, Kazimierz Bielak – Międzyszkolny Klub Sportowy Dwójka Warszawa
CADET U15 Open
1 Zofia Sobolewska, Agata Świderska – Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu
2 Kacper Krysiński, Witold Smoliński – Nauticus Olsztyn
3 Laura Witkowska, Wojciech Sekular – Akademia Żeglarstwa Środa Wielkopolska
O'pen Skiff U17 Kobiety
1 Paulina Szczepa – Klub Żeglarski Horn Kraków
2 Helena Radziwon – Klub Żeglarski Horn Kraków
3 Zofia Czucha – Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia
O'pen Skiff U17 Mężczyźni
1 Paweł Sitko – Klub Żeglarski Horn Kraków
2 Jakub Burnus – Klub Żeglarski Horn Kraków
3 Jan Waśkiewicz – Klub Żeglarski Horn Kraków
O'pen Skiff U13 Kobiety
1 Róża Kowalik – Klub Żeglarski Horn Kraków
2 Alicja Rawicz-Zegrzda – Sopocki Klub Żeglarski
3 Julia Szuba – Fundacja Olsztyński Klub Żeglarski
O'pen Skiff U13 Mężczyźni
1 Filip Zbyryt – Klub Żeglarski Horn Kraków
2 Henryk Ignacy Glaza – Fundacja Yacht Klub Junga Gdynia
3 Krzysztof Milej – Klub Żeglarski Horn Kraków
EUROPA Open Kobiety
1 Weronika Folmer – Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk Grudziądz
2 Wiktoria Bazyli – Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz w Poznaniu
3 Matylda Kowalik – Uczniowski Klub Sportowy Szkwał
EUROPA Open Mężczyźni
1 Damian Sieczkowski – Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz w Poznaniu
2 Jan Pic – Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań
3 Hubert Staroń – Klub Żeglarski Horn Kraków
EUROPA U20 Kobiety
1 Wiktoria Bazyli – Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz w Poznaniu
2 Matylda Kowalik – Uczniowski Klub Sportowy Szkwał
3 Zuzanna Michalska – Polskie Stowarzyszenie Klasy Europa
EUROPA U20 Mężczyźni
1 Hubert Staroń – Klub Żeglarski Horn Kraków
2 Jakub Gulczyński – Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań
3 Oskar Szpręglewski – Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk Grudziądz
EUROPA U18 Kobiety
1 Matylda Kowalik – Uczniowski Klub Sportowy Szkwał Legionowo
2 Ewelina Michulec – Klub Żeglarski Horn Kraków
3 Marika Kurczyna-Motyka – Yacht Klub Polski Kraków
EUROPA U18 Mężczyźni
1 Hubert Pieniążek – Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk Grudziądz
2 Franciszek Kucharski – Sopocki Klub Żeglarski
3 Oliwier Szpręglewski – Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk Grudziądz