Pierwsza część Pucharu PZŻ zakończona. Żeglarskie emocje i komplet wyścigów w Krynicy Morskiej

– Cieszę się bardzo, że po raz kolejny Polski Związek Żeglarski wybrał nasze miasto na tę szczytną sportową imprezę. Pogoda zamówiona dla żeglarzy – w Krynicy Morskiej zawsze świeci słońce. Gratuluję wszystkim, którzy stanęli na podium i zostali wyróżnieni – powiedziała podczas ceremonii zakończenia Sylwia Szczurek, burmistrz miasta Krynica Morska.

Pierwsza część cyklu była niewątpliwie liczną odsłoną tegorocznego Pucharu PZŻ. Na akwenie nie brakowało zarówno młodych talentów, jak i utytułowanych zawodników, co przełożyło się na wysoki poziom sportowy w każdej z klas.

– W pierwszej części Pucharu PZŻ rywalizowało pięć klas: Techno, Europa, Cadet, Micro oraz O’pen Skiff. Na wodach u wybrzeży Krynicy można było zobaczyć naprawdę imponującą liczbę żagli. Poziom sportowy był bardzo wysoki. W klasie Micro wystartowali m.in. mistrzowie świata, a także wielu utytułowanych zawodników w pozostałych klasach, co przełożyło się na bardzo silną i ciekawą rywalizację. Pogoda dopisała – choć pierwszy dzień przyniósł słabszy wiatr, kolejne dni zapewniły już zdecydowanie bardziej żeglarskie warunki. Było słonecznie, ciepło i wietrznie, czyli dokładnie tak, jak lubią żeglarze – podsumował Dominik Życki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Żeglarskiego.



Jednym z bohaterów regat był Piotr Tarnacki, aktualny mistrz świata, który wraz z załogą zwyciężył w klasie Micro.

– Jesteśmy w Krynicy Morskiej. Właśnie zakończyły się regaty pierwszej części Pucharu PZŻ w klasie Micro. Rozegraliśmy sześć wyścigów. W piątek wiatr był trochę kapryśny, ale komisja sędziowska świetnie ustawiła trasę w drugiej części dnia i udało się rozegrać trzy wyścigi. Wracamy z Krynicy z kompletem zwycięstw oraz dużą, kolejną dawką doświadczenia i wiedzy dotyczącej trymu łódki. Załoga – Piotrek Przybylski i Maciek Grzebita – super się spisała. To były bardzo dobre regaty, świetna organizacja, a miejsce rewelacyjne, bo dawno jako klasa Micro tutaj nie żeglowaliśmy – powiedział Piotr Tarnacki.

Swoimi pierwszymi doświadczeniami z udziału w regatach podzieliła się także Kiara Keller, druga zawodniczka klasy Techno293 U17.

– Warunki generalnie bardzo mi się podobały, choć pierwszego dnia wiało mniej. Drugiego i trzeciego dnia było już naprawdę dobrze. To moje pierwsze regaty – opowiadała zawodniczka.

Pierwsza część Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego w Krynicy Morskiej dostarczyła wielu sportowych emocji, a wysoka frekwencja, mocna obsada i sprzyjająca aura stworzyły znakomite warunki do rywalizacji na wodach Zalewu Wiślanego. Od wtorku rywalizację rozpoczynają klasy: 420, 470, ILCA 4, ILCA 6 i ILCA 7.

TECHNO 293 U17 Kobiety



1 Ewa Sobota – Międzyszkolny Klub Sportowy Dwójka Warszawa

2 Kiara Izabela Keller – Klub Sportowy Mrągowska Grupa Regatowa

3 Zofia Kurant – Klub Sportowy Mrągowska Grupa Regatowa

TECHNO 293 U17 Mężczyźni



1 Maksymilian Wilandt – Sopocki Klub Żeglarski

2 Franciszek Frydrychowicz – Sopocki Klub Żeglarski

3 Kajetan Sochoń – KS AZS AWFiS Gdańsk

TECHNO 293 U13 Open



1 Sebastian Kuczko – Centrum Żeglarskie Szczecin

2 Ewa Frydrychowicz – Sopocki Klub Żeglarski

3 Pola Borys – UKS Nieporęt Klepacka Team

TECHNO 293 U13 Kobiety



1 Ewa Frydrychowicz – Sopocki Klub Żeglarski

2 Pola Borys – UKS Nieporęt Klepacka Team

3 Rita Frydrychowicz – Sopocki Klub Żeglarski

CADET Kobiety



1 Łucja Falęcik, Hanna Karczmarczyk – Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach

2 Jowita Kuliś, Antonina Kuliś – Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach

3 Natalia Pieńkowska, Amelia Weronika Sojko – Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach

CADET Mężczyźni



1 Ireneusz Szumowski, Zofia Wykowska – Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

2 Szymon Gryczan, Wojciech Żyluk – Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

3 Wojciech Szaryński, Kazimierz Bielak – Międzyszkolny Klub Sportowy Dwójka Warszawa

CADET U15 Open



1 Zofia Sobolewska, Agata Świderska – Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

2 Kacper Krysiński, Witold Smoliński – Nauticus Olsztyn

3 Laura Witkowska, Wojciech Sekular – Akademia Żeglarstwa Środa Wielkopolska

O'pen Skiff U17 Kobiety



1 Paulina Szczepa – Klub Żeglarski Horn Kraków

2 Helena Radziwon – Klub Żeglarski Horn Kraków

3 Zofia Czucha – Miejski Klub Żeglarski Arka Gdynia

O'pen Skiff U17 Mężczyźni



1 Paweł Sitko – Klub Żeglarski Horn Kraków

2 Jakub Burnus – Klub Żeglarski Horn Kraków

3 Jan Waśkiewicz – Klub Żeglarski Horn Kraków

O'pen Skiff U13 Kobiety



1 Róża Kowalik – Klub Żeglarski Horn Kraków

2 Alicja Rawicz-Zegrzda – Sopocki Klub Żeglarski

3 Julia Szuba – Fundacja Olsztyński Klub Żeglarski

O'pen Skiff U13 Mężczyźni



1 Filip Zbyryt – Klub Żeglarski Horn Kraków

2 Henryk Ignacy Glaza – Fundacja Yacht Klub Junga Gdynia

3 Krzysztof Milej – Klub Żeglarski Horn Kraków

EUROPA Open Kobiety



1 Weronika Folmer – Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk Grudziądz

2 Wiktoria Bazyli – Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz w Poznaniu

3 Matylda Kowalik – Uczniowski Klub Sportowy Szkwał

EUROPA Open Mężczyźni



1 Damian Sieczkowski – Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz w Poznaniu

2 Jan Pic – Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań

3 Hubert Staroń – Klub Żeglarski Horn Kraków

EUROPA U20 Kobiety



1 Wiktoria Bazyli – Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz w Poznaniu

2 Matylda Kowalik – Uczniowski Klub Sportowy Szkwał

3 Zuzanna Michalska – Polskie Stowarzyszenie Klasy Europa

EUROPA U20 Mężczyźni



1 Hubert Staroń – Klub Żeglarski Horn Kraków

2 Jakub Gulczyński – Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań

3 Oskar Szpręglewski – Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk Grudziądz

EUROPA U18 Kobiety



1 Matylda Kowalik – Uczniowski Klub Sportowy Szkwał Legionowo

2 Ewelina Michulec – Klub Żeglarski Horn Kraków

3 Marika Kurczyna-Motyka – Yacht Klub Polski Kraków

EUROPA U18 Mężczyźni



1 Hubert Pieniążek – Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk Grudziądz

2 Franciszek Kucharski – Sopocki Klub Żeglarski

3 Oliwier Szpręglewski – Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk Grudziądz

Informacja Prasowa