Piłkarz Ekstraklasy lepszy od Lewandowskiego! Oto klasyfikacja Złotego Buta
Harry Kane z Bayernu Monachium z dużą przewagą triumfował w klasyfikacji Złotego Buta - nagrody dla najlepszego strzelca lig europejskich w sezonie. Anglik zdobył 36 bramek. Drugie miejsce zajął Norweg Erling Haaland z Manchesteru City - 27 goli.
Kane został 12. piłkarzem w historii, który zdobył tę nagrodę więcej niż raz. W tym gronie jest Robert Lewandowski, najlepszy w latach 2021 i 2022, kiedy także bronił wówczas barw Bayernu.
W klasyfikacji stosowany jest przelicznik uwzględniający siłę konkretnej ligi. Dorobek każdego zawodnika z pięciu najmocniejszych - Anglia, Hiszpania, Włochy, Niemcy i Francja - mnoży się przez dwa. W krajach takich jak Polska, Holandia, Chorwacja czy Turcja wynosi 1,5.
Najlepszy snajper polskiej Ekstraklasy - Słowak Tomas Bobcek - uplasował się na 29. miejscu. Piłkarz Lechii Gdańsk uzyskał 20 goli, co daje mu 30 pkt.
Z Polaków, najwyższą, 38. lokatę zajął Lewandowski. W ostatnim sezonie w barwach Barcelony doświadczony napastnik zdobył 14 bramek i uzyskał 28 pkt.
Klasyfikacja końcowa Złotego Buta:
1. Harry Kane (Bayern Monachium) - 36 goli, 2 - współczynnik, 72 punkty
2. Erling Haaland (Manchester City) - 27, 2, 54 pkt
3. Kylian Mbappe (Real Madryt) - 25, 2, 50 pkt
4. Dion Beljo (Dinamo Zagrzeb) - 31, 1,5, 46,5 pkt
5. Vedat Muriqi (Mallorca) - 23, 2, 46 pkt
6. Igor Thiago (Brentford) - 22, 2, 44 pkt
7. Luis Suarez (Sporting Lizbona) - 28, 1,5, 42 pkt
. Esteban Lepaul (Angers/Rennes) - 21, 2, 42 pkt
9. Deniz Undav (VfB Stuttgart) - 19, 2, 38 pkt
10. Ryan Mmaee (Omonia Nikozja) - 25, 1,5, 37,5 pkt
...
29. Tomas Bobcek (Lechia Gdańsk) - 20, 1,5, 30 pkt
38. Robert Lewandowski (Polska) - 14, 2, 28 pkt
Zdobywcy Złotego Buta w ostatnich latach:
2020 - Ciro Immobile (Lazio Rzym) - 36 goli
2021 - Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 41
2022 - Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 35
2023 - Erling Haaland (Manchester City) - 36
2024 - Harry Kane (Bayern Monachium) - 36
2025 - Kylian Mbappe (Francja) - 31
2026 - Harry Kane (Anglia) - 36