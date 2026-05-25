Polka doprowadziła rywalkę do łez! Tenisistka nie wytrzymała na konferencji

Przed rozpoczęciem pojedynku większość kibiców i ekspertów była przekonana, że szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyli Zheng. Przypomnijmy, że Chinka podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu zdobyła złoty medal, a obecnie plasuje się na 56. miejscu w rankingu WTA.

Dla Chwalińskiej natomiast był to pierwszy występ w głównej drabince Roland Garros po przebrnięciu przez kwalifikacje. Polka znajduje się na 114. pozycji w ogólnoświatowym zestawieniu tenisistek. Mimo to, sprawiła sensację i w dwóch setach ograła Zheng.

Po meczu Chinka musiała wziąć udział w konferencji prasowej. Ze łzami w oczach przyznała, że porażka z Chwalińską bardzo ją zabolała.

- Porażka w pierwszej rundzie bardzo mnie zabolała. Muszę sobie z tym teraz poradzić. Maja miała dobrą grę na mączkę. Kort był dla mnie naprawdę mały, kiedy grała mi wysokie piłki. Nie mogłam się jeszcze bardziej cofnąć, jak to można zrobić na większym korcie. Myślę, że to też zrobiło różnicę - analizowała Zheng.

Po zwycięstwie Chwalińska przesunęła się na 97. pozycję w rankingu live. Najwyżej w karierze była notowana na 113. miejscu.

W drugiej rundzie rywalizacji na kortach im. Rolanda Garrosa Polka zmierzy się z Elise Mertens.

