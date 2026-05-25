Problemy Messiego przed mundialem. Kontuzja gwiazdora

Jeszcze w pierwszej połowie spotkania rozgrywanego na Nu Stadium w Miami Messi zaliczył dwie asysty przy golach klubowych kolegów, a jego Inter remisował do przerwy z Philadelphią 4:4.

W drugiej połowie, a dokładnie w 73. minucie, Messi zmuszony był jednak do opuszczenia boiska. Wcześniej Argentyńczyk złapał się za mięsień dwugłowy uda i spekulowano, że 38-latek nabawił się groźnie wyglądającej kontuzji mięśniowej.



Pierwsze doniesienia nie wyglądały optymistycznie, ale każde kolejne nieco uspokajało fanów nie tylko Interu Miami, ale przede wszystkim reprezentacji Argentyny. Zdaniem ekspertów, na ten moment nie ma obaw o zdrowie Messiego, prawdopodobnie nie doszło do groźnej kontuzji, a po tym, jak jeden z najlepszych piłkarzy na świecie poczuł ból, od razu zdecydował się opuścić boisko, by nie ryzykować pogłębienia ewentualnego urazu. Klub z Miami ma dokładnie zbadać stan zdrowia Messiego i podać w najbliższym czasie nowe informacje na temat jego stanu zdrowia.



Tegoroczne Mistrzostwa Świata rozpoczną się 11 czerwca w USA. Tytułu z 2022 roku bronić będzie właśnie reprezentacja Argentyny. Będzie to zarazem ostatni mundial Leo Messiego w karierze.