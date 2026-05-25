Przegrał baraże o mundial, a teraz wraca! Były selekcjoner reprezentacji znalazł nową pracę

Gattuso przejął reprezentację Włoch we wrześniu 2025 roku. W eliminacjach radził sobie na początku dobrze, wygrywając pięć spotkań z rzędu. Później przyszła dotkliwa porażka z Norwegią 1:4 i ostatecznie Włosi musieli o mundial walczyć w barażach.

W nich najpierw pokonali Irlandię Północną, a następnie rywalizowali o wyjazd na mistrzostwa świata z Bośnią i Hercegowiną. Porażka w rzutach karnych spowodowała, że po raz trzeci z rzędu piłkarzy z Półwyspu Apenińskiego zabraknie na najważniejszej imprezie piłkarskiej.

Przegrane baraże skutkowały rozwiązaniem kontraktu z Gattuso na początku kwietnia. Ten jednak nie będzie długo szukał pracy. Jak informuje włoski dziennikarz Matteo Moretto, usługami Włocha zainteresowane jest Lazio. Strony miały już dojść do porozumienia. W kadrze klubu z Rzymu jest jeden Polak, a mianowicie Adrian Przyborek.

Będzie to już jedenasta drużyna prowadzona przez Gattuso. Wcześniej zasiadał na ławce trenerskiej m.in. Mialnu, Napoli, Valencii i Olympique Marsylia. Jedynym trofeum, jakie zdobył, jest Puchar Włoch w 2020 roku z klubem z Neapolu.

Dużo więcej osiągnął jako piłkarz. W barwach Milanu zdobył dwa mistrzostwa Włoch, puchar i dwa superpuchary krajowe, a także dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. Z reprezentacją Italii wywalczył mistrzostwo świata w 2006 roku.

