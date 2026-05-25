Rewolucja w Milanie. Szykują się głośne odejścia

Przypomnijmy, że AC Milan miał w niedzielę wszystko w swoich rękach. Musiał "tylko" pokonać na San Siro pewne utrzymania Cagliari, by zagwarantować sobie udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Mimo świetnego początku i prowadzenia od drugiej minuty, przegrał 1:2. Tym samym wystąpi w Lidze Europy.

Na stadionie był obecny głównodowodzący "Rossonerich" Gerry Cardinale, który przed meczem spotkał się m.in. ze Zlatanem Ibrahimoviciem oraz szefem skautingu Geoffreyem Moncadą.

W poniedziałek włoskie media zdradziły, że w Milanie - zgodnie z planem - odbędzie się rewolucja. Z klubu mają odejść m.in. dyrektor sportowy Igli Tare, dyrektor generalny Giorgio Furlani, wcześniej wspomniany Moncada oraz trener Massimiliano Allegri. Według Antonio Vitiellio, klub rozpoczął już poszukiwania następców.

Nie wiadomo też, jaki los spotka wielu piłkarzy. Choć Luka Modrić deklarował chęć pozostania w Mediolanie, to brak Ligi Mistrzów może wpłynąć na jego decyzję. Niepewna jest też przyszłość chociażby Rafaela Leao, który w decydującym meczu sezonu pojawił się na boisku dopiero w drugiej połowie.



W Lidze Europy Serie A prócz Milanu będzie reprezentował Juventus. W Lidze Konferencji zagra za to Atalanta.



PAP