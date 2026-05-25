Rewolucja w składzie! ZAKSA rozstała się z czołowymi siatkarzami

Igor Grobelny, Jakub Szymański (przyjmujący), Karol Urbanowicz, Konrad Stajer, Wojciech Kraj (środkowi), Kamil Rychlicki (atakujący) oraz Mateusz Czunkiewicz (libero) to siatkarze którzy odchodzą z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W tej grupie jest kilku wiodących graczy minionego sezonu, w którym kędzierzynianie awansowali do play-off i zajęli ostatecznie ósme miejsce.

Kamil Rychlicki był jednym z najlepszych siatkarzy PlusLigi, wygrał ranking najlepiej punktujących i atakujących w sezonie 2025/2026. Siatkarz reprezentacji Italii spędził w Kędzierzynie-Koźlu jeden sezon, ale ma pozostać w PlusLidze.

Najdłużej z tej grupy zawodników grał w ZAKSIE Jakub Szymański, który dołączył do drużyny w trakcie sezonu, w listopadzie 2023 roku. Karol Urbanowicz i Igor Grobelny występowali w klubie od sezonu 2024/25. Mateusz Czunkiewicz, Konrad Stajer i Wojciech Kraj grali w Kędzierzynie-Koźlu w ostatnim sezonie.

Jak ma wyglądać skład ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2026/2027?



Polsat Sport, zaksa.pl