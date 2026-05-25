Roland Garros: Elina Switolina - Anna Bondar. Relacja live i wynik na żywo

Elina Switolina po bardzo słabym występie w Madrycie zaskoczyła wszystkich i sięgnęła po tytuł w zawodach w Rzymie. Ukrainka pokonała w ćwierćfinale Jelenę Rybakinę, natomiast w półfinale wyeliminowała z rywalizacji Igę Świątek.

W wielkim finale pokazała spore doświadczenie i wygrała z Coco Gauff. 31-latka będzie jedną z kandydatek do triumfu w Roland Garros. W pierwszym meczu zmierzy się z Anną Bondar, z którą skompromitowała się w Madrycie. Będzie to idealna okazja do rewanżu.

Węgierka, po dość udanym turnieju w stolicy Hiszpanii, gdzie doszła do czwartej rundy, całkowicie zawiodła w Rzymie i szybko przegrała w pierwszym spotkaniu. Kilka dni temu nie dała rady w zawodach w marokańskim Rabat i poległa w ćwierćfinale z Anheliną Kalininą.

