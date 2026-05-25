Roland Garros: Hubert Hurkacz - Jaume Munar. Relacja live i wynik na żywo

Hubert Hurkacz ma za sobą bardzo słaby okres. Nie dość, że na początku maja przegrał w finale Challengera w Cagliari, to szybko odpadł również z turniejów ATP w Madrycie oraz Rzymie. Polak poległ w stolicy Włoch z Yannickiem Hanfmannem 7:6 (3), 6:7 (2), 2:6.

Na inaugurację Roland Garros Hurkacz zagra z Jaumem Munarem, z którym rywalizował dotąd tylko raz. Było to w 2018 roku, kiedy podczas młodzieżowego turnieju w Mediolanie odniósł zwycięstwo. Mimo to nie wyszedł z grupy, w przeciwieństwie do Hiszpana, który awansował do półfinału zmagań.

Munar również nie może zaliczyć ostatniego okresu do udanych. Już w pierwszej rundzie zakończył zawody w Barcelonie oraz Rzymie, natomiast w Madrycie wygrał zaledwie jeden mecz. Ostatnio po dwóch zwycięstwach doszedł do ćwierćfinału turnieju ATP w Genewie.

