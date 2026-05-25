Roland Garros: Jasmine Paolini - Dajana Jastremska. Relacja live i wynik na żywo

Jasmine Paolini nie może zaliczyć ostatniego okresu do udanych. Bardzo szybko odpadła z turniejów w Indian Wells, Miami, Stuttgarcie oraz w Madrycie. Nie dała również rady przełamać złej serii w Rzymie i przegrała w drugiej rundzie z Elise Mertens. Włoszka przystąpi teraz do Roland Garros, w którym dwa lata temu doszła do finału.

Jej pierwszą rywalką w turnieju będzie Dajana Jastremska. Ukrainka po porażce w pierwszej rundzie WTA w Rzymie znakomicie zaprezentowała się w Challengerze w Parmie i sięgnęła po tytuł.

W najważniejszym meczu sprawiła niemałą niespodziankę i pokonała Barborę Krejcikovą 6:3, 6:3. Najbliższe spotkanie Paolini - Jastremska będzie dla nich pierwszym od trzech lat. Ostatni raz zmierzyły się w turnieju w Palermo, gdzie wygrała Włoszka.

