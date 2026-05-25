Roland Garros: Jelena Rybakina - Veronika Erjavec. Relacja live i wynik na żywo

Jelena Rybakina po przegranych dwóch finałach turniejów WTA z Aryną Sabalenką znakomicie spisała się w zawodach w Stuttgarcie. Straciła łącznie zaledwie seta, a w najważniejszym spotkaniu pewnie pokonała Karolinę Muchovą. Kazaszka niespodziewanie szybko przegrała za to w Madrycie, gdzie poległa w starciu z Anastazją Potapową.

Podczas zmagań w Rzymie wygrała trzy mecze z rzędu z: Marią Sakkari, Alexandrą Ealą oraz Karoliną Pliskovą. Odpadła jednak z rywalizacji po porażce z Eliną Switoliną.

Na inaugurację Roland Garros 26-latka zmierzy się z Veroniką Erjavec. Słowenka przystąpi do turnieju po nieudanym występie w Rzymie. Nie udało jej się nawet przebrnąć przez kwalifikacje. Kilka dni wcześniej poniosła za to bolesną porażkę w finale Challengera w Huzhou z Katarzyną Kawą.

